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Van’da hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesi, yaşamı olumsuz etkiledi. Soğuk hava nedeniyle ilçeye bağlı Bostaniçi Mahallesinde yer alan Sıhke Gölü’nde buzlanma meydana geldi.

Sıhke Gölü’nün kıyı şeritleri kısmı donarken, üzerine konan binlerce martı ise güzel manzaraların oluşmasına neden oldu. Soğuklar nedeniyle gölde yaklaşık 5 santimetrelik buz tabakası oluştu. Gölden beslenen binlerce martı ise yiyecek bulmakta sıkıntı çekti. Sabahın erken saatlerinde İpekyolu Belediyesi ekipleri donan gölde yiyecek bulamayan martılara ekmek attı. İpekyolu Belediyesinin yemleme çalışmalarına hayvanseverler de destek verdi.

"Doğadaki canlılar yiyecek bulamıyor"

İHA muhabirine konuşan Nuray Kaçmaz isimli hayvansever, soğuk havaların etkisiyle Sıhke Gölü’nün kısmı olarak donduğunu belirtti. Canlıların yağışlardan dolayı yiyecek bulmakta güçlük yaşadığını ifade eden Kaçmaz, “İpekyolu Belediyesinin atık yemek ve mama projesi sayesinde kırsal ve dağlık alandaki canlılara destek olunuyor. Bizler donan Sıhke Gölü’nün kıyısına geldik ve martıları ekmekle besliyoruz. Bu canlılar kışın yiyecek bulamıyorlar, ondan dolayı düzenli besleme çalışmaları çok önemlidir” dedi.