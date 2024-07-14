Tennure, Mevlevilikte önemli bir sembolik anlam taşır:

Beyaz rengi, saflık, maneviyat ve tevazu gibi değerleri temsil eder.

Geniş ve uzun eteği, semavinin dönüşünü, evrenin dönüşünü simgeler.

Uzun kolları ise, Allah'ın sonsuz kudretini ve cömertliğini ifade eder.

Semazenler, bu beyaz tennureyi giydikten sonra üzerine hırkalarını ve kemerlerini takarlar. Bu tamamlayıcı parçalar da Mevlevi tarikatının diğer sembolik unsurlarını temsil eder.

Tennure, Mevlevi ayinlerinin en önemli görsel öğelerinden biridir ve semazenin manevi dönüşümünün somut bir göstergesidir. Bu nedenle Mevleviliğin önemli bir ritüel kıyafeti olarak kabul edilmektedir.