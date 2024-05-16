Demirtaş’ın yanısıra diğer eski eş başkan Figen Yüksekdağ dahil tutuklu siyasetçiler Gültan Kışanak, Ali Ürküt, Günay Kubilay, Nazmi Gür, Bülent Parmaksız, Sebahat Tuncel, Zeynep Karaman, Zeynep Ölbeci, Aynur Aşan, Ayşe Yağcı, Ayla Akat Ata, Dilek Yağlı, Pervin Oduncu, Meryem Adıbelli duruşmaya katılmadı.

Davada 18’i tutuklu 108 kişi yargılanıyor.

Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nce Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde görülen duruşmada açıklanan kararlar şöyle:

* Selahattin Demirtaş hakkında ‘devletin birliğini ve ülkü bütünlüğünü bozmaya yardım’dan 20 yıl, ‘suç işlemeye tahrik etme’den dört yıl altı ay, Diyarbakır’da yaptığı Nevruz konuşması nedeniyle ‘terör örgütü propagandası’ndan iki yıl altı ay, Diyarbakır’da ‘halkı kanunlara uymamaya tahrik’ten bir yıl altı ay hapis cezası verildi. Farklı tarihlerdeki açıklamaları gerekçe gösterilerek ‘örgüt propagandası yapmak’ suçlamasıyla bir yıl altı ay, iki yıl 30 ay, üç yıl, bir yıl altı ay, bir yıl, bir yıl altı ay, iki yıl daha ceza verildi. Demirtaş’a verilen toplam ceza 42 yıla çıktı. Tutukluluk halinin devamına karar verildi.

* Figen Yüksekdağ’a 30 yıl üç ay hapis cezası verildi.

* Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

* Eski HDP MYK üyeleri Ali Ürküt ‘devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak suçuna yardım’dan 13 yıl dört ay, ‘suç işlemeye tahrik’ suçundan da dört yıl altı ay, Alp Altınörs aynı suçlardan sırasıyla 18 yıl ve dört yıl altı ay, Bülent Barmaksız ise 16 yıl ve dört yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı.

* Ayla Akat Ata’nın dokuz yıl dokuz ay tutukluluğu dikkate alınarak tahliyesine karar verildi.

* Eski HDP milletvekilleri Aysel Tuğluk, Altan Tan, Ayhan Bilgen ve diğer sanıklardan Berfin Özgü Köse, Bircan Yorulmaz, Can Memiş, Emine Beyza Üstün beraat etti.

* Gülten Kışanak’a 12 yıl hapis cezası verildi ancak tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak tahliye kararı verildi, yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

* Eski HDP milletvekili Emine Ayna ‘devletin birliği ve bütünlüğünü bozmak’tan beraat etti, ‘örgüt üyeliği’nden 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

* Sırrı Süreyya Önder tüm suçlardan beraat etti.

Davada beş kişi hakkında tahliye, 12 kişi hakkında beraat, 13 kişi hakkında da ‘tutukluluğa devam’ kararı verildi.

Dem Parti’den protesto

DEM Parti milletvekilleri kararları Meclis’te protesto etti.

Ne olmuştu?

Demirtaş ve Yüksekdağ dahil 108 kişi, 6-8 Ekim 2014 tarihlerinde ülke genelinde yaşanan Kobani olayları gerekçe gösterilerek açılan davada yargılandı. Davanın ilk duruşması 26 Nisan 2021’de görüldü. Sanıkların 29 ayrı suçlamayla 38’er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 19 bin 680’er yıl hapsi talep edilmişti. 2 bin 676 kişi ve kurumun müşteki olarak yer aldığı iddianamede siyasetçilerin Türk Ceza Kanunu’na göre şu suçları işledikleri iddiasıyla cezalandırılmaları talep edildi: ‘Adam öldürme’, ‘adam öldürmeye teşebbüs’, ‘yağma’, ‘alıkoyma’, ‘alıkoymaya teşebbüs’, ‘mala zarar verme’, ‘yakarak mala zarar verme’, ‘kamu malına zarar verme’, ‘yakarak kamu malına zarar verme’, ‘işyeri dokunulmazlığını ihlal’, ‘geceleyin işyeri dokunulmazlığını ihlal’, ‘geceleyin açıktan hırsızlık’, ‘açıktan hırsızlık’, ‘hırsızlık’, ‘geceleyin hırsızlık’, ‘basit yaralama’, ‘silahla basit yaralama’, ‘kamu görevlisini silahla basit yaralama’, ‘kamu görevlisini kasten basit yaralama’, ‘kemik kırığı oluşacak şekilde kasten silahla yaralama’, ‘kamu görevlisini kemik kırığı oluşacak şekilde kasten silahla yaralama’, ‘silahla kasten yaralama’, ‘kamu görevlisini silahla yaralama’, ‘iş ve çalışma hürriyetinin ihlali’, ‘ibadethanelere zarar verme’, ‘düşük yapmaya neden olma’, ‘bayrak yakma’, ‘Atatürk aleyhine işlenen suç hakkında kanuna muhalefet etme’, ‘suç işlemeye tahrik etme’ ve ‘devletin birliğini, ülkenin bütünlüğünü bozma.’