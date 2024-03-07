Saadet Partisi Van İl Başkanı ve Şehir İttifakı Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özay İlhan ile Şehir İttifakı İpekyolu İlçe Belediye Başkan Adayı Yılmaz Kılıç, düzenlenen toplantıda basın mensuplarına 31 Mart Yerel Seçim çalışmalarına dair açıklamalarda bulundu.

“BU ŞEHRİN SAHİBİ SENSİN”

Şehir İttifakı İpekyolu İlçe Belediye Başkan Adayı Yılmaz Kılıç; “Bu kentle ilgili neler yapabiliriz diye halkımızın karşına çıktık. Bizim seçim sloganımızda dediğimiz gibi yine diyoruz ki "bu şehrin sahibi sensin". Biz kendimize, kentimize sahip aramamalıyız. Bu bir parti, ideoloji, aşiret seçimi değil bu seçim, bir şehrin seçimidir. Bu seçim sizin 5 yılınızın seçimidir. Bu şehrin beş yılını düşünerek sandığa gitmeliyiz” dedi.

Vanlı seçmenlere seslenen Kılıç, şehir yapılanmasına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı;

“25 yıl önce Van'ı bilen biri bugün yeniden Van’a geldiğinde sokaklarda kaybolmuyor. Şehirde hiçbir gelişme kaydedilemedi. Oysa yanı başımızdaki Erzurum'a baktığımızda gelişmişlik yönünden bizden çok ileride olduğunu görüyoruz. Bizler şehre dair her şeyi şikayet ediyor ve dert ediniyoruz. Ben de bu kenti kendine dert edinenlerdenim.”

Seçimlerde adayların niteliklerine dikkat çekilerek tercihlerin yapılması gerektiğini aktaran Yılmaz Kılıç, “Bu kent aidiyetini hepimizin içimizde taşıması lazım. Nereden gelmiş olursak olalım biz bugün buradaysak Vanlıyız. Van'ın kaderi hepimizin kaderi. Biz Vanlılar Van için ne yapabiliriz? Toplumdan ricam, bu seçim 5 yılda bir geliyor. Seçimimizi bu defa aklımıza mantığımıza göre yapalım. Avrupalılar sandığa giderken adayın ideolojisi ile dini inancı ile değil, liyakatiyle, geçmişi ile aklı ve ahlaki değerlerine bakarak oy verir.” ifadelerine yer verdi.,

KILIÇ VAATLERİNİ SIRALADI!

Teleferik projesinin Van’da hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Şehir İttifakı İpekyolu Belediye Başkan Adayı Yılmaz Kılıç, “Teleferik, 1963'te Bursa'ya gelmiş, 1974'te ise İzmir’e. Ordu'da teleferiği 1 milyondan fazla turist kullanıyor. Ama biz bugün bile teleferik hayali kuruyoruz. Biz bu şehri kendimize dert ettik. Şehrin Belediye Başkanı şehrin anasıdır. Devlet ise babası. Devlet, baba gibi korur, kollar, kaynak sağlar, belediye ise ana gibi bu kaynağı kullanır, doğru ve adil şekilde dağıtır.” diye konuştu.

Van’da İpekyolu ilçesine bağlı kalabalık caddelerin kısmi zamanlı trafiğe kapalı olacağı şeklinde bir düşüncelerinin de olduğunu belirten Kılıç, “Biz bu kenti sivil toplumla, halkla yöneteceğiz. 28 yıllık siyasi hayatımın 20 yılını belediyecilikle geçirdim. Cumhuriyet caddesini trafiğe kısmi şekilde kapatacağız. Güzergahı değiştireceğiz, kesinlikle araç parkı olmayacak, orta kısımda tramvay olacak.” diyerek projelerini açıkladı.

“KENTİ EREK BÖLGESİNE TAŞIYACAĞIZ”

Kent merkezinde ulaşım ağını genişleteceklerini söyleyen Şehir İttifakı İpekyolu Belediye Başkan Adayı Yılmaz Kılıç, aynı zamanda kentin depreme dayanıklı zemin noktalarına doğru taşınması gerektiğini de belirtti.

Kılıç, “Kenti Erek bölgesine taşıyacağız, çünkü bu bölge depreme dayanıklı. Bu kenti ranta açacağız, rant derken hısım akrabaya değil halkın rantına açacağız. Doğu caddesi ve Cumhuriyet caddesini yapacağız. Belediye'yi buraya taşıyacağız, İpekyolu'na Devlet Hastanesi kuracağız, ayrıca aynı bölgede yarı açık forum tarzı bir Ticaret Merkezi kuracağız. Kent sıkıştı ve nefes alamıyor bu yüzden Maraş ve Cumhuriyet caddeleri arasına sıkışan şehre nefes aldıracağız. Belediyenin böyle bir parası var mı diye soruluyor. Belediye bu işlere para vermez, imara açar.” dedi.

“BİZ KAZANACAĞIZ”

Turizm alanında çalışmaların olduğunu aktaran Şehir İttifakı İpekyolu Belediye Başkan Adayı Yılmaz Kılıç, “Bu memleketin olmazsa olmazları turizmdir. Erçek Gölünü turizme açabiliriz, tarım ve hayvancılık gibi alanlarda çalışmalarımız var.” ifadelerini kullandı.

İpekyolu ilçesinde 235 bin seçmenin kayıtlı olduğuna değinen Kılıç, “İpekyolu 235 bin seçmenin olduğu bir ilçe ama AK Parti ve HDP'nin aldığı oy toplamı 132 bin. Kalan 103 bin oy boşta, biz bu oylara talibiz. 24 gün sonra bu kentte büyük patlama olacak, biz kazanacağız.” diyerek seçmenlerden oy istedi.