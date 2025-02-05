Son dönemde "sarı serum" adı verilen tedavi yöntemi, halk arasında popülerleşerek bilinçsizce talep edilir hale geldi.

Özel kliniklerde, hatta merdiven altı sağlık hizmetlerinde dahi uygulanmaya başlanan bu yöntem, birçok kişinin sağlığını tehlikeye atıyor.

Geçtiğimiz haftalarda sarı seruma bağlı üç ölüm gerçekleşmesine rağmen hala bu tedaviyi ısrarla isteyen insanlar adeta ölüme davetiye çıkarıyor.

SARI SERUM SONRASI FENALAŞTI

Sarı serumun uzman görüşü ve hastane ortamı dışında kullanıldığında hayati bir tehdit olduğunu gözler önüne seren bir olay, İstanbul'da yaşandı.

Ataşehir ilçesinde yaşayan Harun Bayramoğlu evde 'sarı serum' tedavisi aldıktan kısa bir süre sonra fenalaştı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Bayramoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'ne kaldırdı.

Burada tedavi gören Bayramoğlu, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Bayramoğlu'nun cenazesi, yakınları tarafından dün teslim alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlatırken Harun Bayramoğlu'nun cenazesi, Erenköy Sahrayı Cedit Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Pendik Ballıca köyü mezarlığına defnedildi.