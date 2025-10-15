Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024’te KYK yurdundan ayrıldıktan sonra kaybolmuş, 18 gün süren aramaların ardından 15 Ekim 2024’te Mollakasım sahilinde cansız bedeni bulunmuştu.

Geçtiğimiz günlerde Van Barosu ve Diyarbakır Barosu tarafından yapılan ortak açıklamada, Adli Tıp Kurumu’nun (ATK) 10 Ekim 2025 tarihli raporunda, Rojin’in vücudunda iki farklı erkeğe ait DNA izine rastlandığı belirtilmişti.

Yaşanan gelişmelerin ardından üniversite öğrencileri yürüyüşler düzenleyerek duruma tepki göstermişti. Son olarak Vanlı sanatçılar Heme Haci ve Tara Mamedova, Rojin Kabaiş’in ölümünden dolayı aileye saygıdan, düzenleyecekleri konserleri iptal ettiklerini duyurdu.

“AİLEYE VE ROJİN KIZIMIZA SAYGIDAN DOLAYI BU KARARI VERDİK”

Vanlı sanatçı Heme Haci, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, “Van halkına selamlarımı iletiyorum. Bildiğiniz üzere 1 Kasım’da Van’da bir konserimiz vardı. Ancak bazı durumlardan dolayı erteledik. Bu durumdan dolayı özür dileriz. Diyarbakırlı kızımız Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili bu kararı aldık. Aileye ve Rojin kızımıza saygıdan dolayı bu kararı verdik. Ailenin acısını paylaşıyoruz.” dedi.

“BAZEN ŞARKILAR SUSAR, VİCDAN KONUŞUR”

Bir diğer Vanlı sanatçı Tara Mamedova ise yaptığı yazılı açıklamada, “Bazen şarkılar susar, vicdan konuşur… Van’da 22 Ekim’de gerçekleştirmeyi planladığım konserimi büyük bir üzüntüyle iptal ettiğimi kamuoyuna saygıyla duyuruyorum. Bu karar yalnızca bir konserin iptali değil; içimde yankılanan bir acının ve bir toplumun sızısına duyduğum saygının sonucudur. Rojin’in yaşam hakkı yalnızca bir bireyin değil; tüm kadınların, tüm öğrencilerin ve tüm insanlığın hakkıdır” diye kaydetti.

“HEP BİRLİKTE YENİDEN SES OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Açıklamanın devamında Mamedova, “Söylenebilecek en anlamlı söz, adaletin yerini bulması ve bir daha hiçbir kadının, hiçbir insanın böylesi bir karanlığa gömülmemesidir. Bu kararı alırken yalnızca bir sanatçı değil; bu halkın bir kızı, bir kardeşi ve bir yoldaşı gibi hissettim. Sahneye çıkmadığım 22 Ekim günü yüreğimi Rojin’in ailesine, arkadaşlarına ve onun şahsında yaşamı savunan herkese adıyorum.

Müziğin iyileştirici gücüne inanıyorum ve inanıyorum ki bir gün kadınların, gençlerin ve tüm halkların özgürce ve korkusuzca şarkı söyleyebildiği bir ülkede hep birlikte yeniden ses olmaya devam edeceğiz.” ifadelerine yer verdi.