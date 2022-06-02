Van’da kanser hastaları için radyoaktif iyot tedavisine başlandı

 Van YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezi bünyesinde faaliyet yürüten Nükleer Tıp Ünitesinde kanser hastaları için radyoaktif iyot tedavisine başlandı.

SAĞLIK 02.06.2022, 09:39
Van’da kanser hastaları için radyoaktif iyot tedavisine başlandı

Bölgede yaklaşık 3 milyon vatandaşa sağlık hizmeti veren Dursun Odabaşı Tıp Merkezi, onkoloji vakaların tedavisinde de önemli bir başarı sağlıyor. 2020 yılında Radyasyon Onkolojisi Ünitesinin hizmete girmesinin ardından teknik donanımları konusunda hazırlıklarını tamamlayan hastane, özellikle tiroid cerrahisi geçirmiş hastalar için radyoaktif iyot tedavisine de başladı.

Konuya ilişkin konuşan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, tiroid cerrahisi geçirmiş hastaların radyoaktif iyot tedavisindeki eksikliğin giderildiğini belirtti. Bir ay boyunca yaklaşık 30 hastanın iyot tedavisinden yararlanabileceğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Şevli, “Gerekli tüm izinler alındı ve hastalarımız burada hizmet almaya başladı. Daha önce bu tedavi ilimizde olmadığı için hastalar farklı merkezlere sevk edilme durumunda kalıyordu. PET/CT hizmeti verdiğimiz ünitemizde, galyum ve diğer cihazların da aktif hale gelmesiyle birlikte farklı tedaviler üzerinde de çalışacağız” dedi.

Radyasyon Onkolojisi Ünitesini 2020 yılında hizmete açtıklarını hatırlatan Hastane Başhekimi Ümit Haluk İliklerden ise “Özellikle tiroid kanserlerinden sonra cerrahi tedavilere tamamlayıcı olarak yapılması gereken radyoaktif iyot tedavisinde bir eksiklik oluşmaktaydı. Bu anlamda ünitemizdeki teknik alt yapıyı düzenleyerek radyoaktif iyot tedavisiyle ilgili Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’ndan lisanslamaları alarak tiroid cerrahisi geçirmiş hastalarımızın il dışı gidişlerindeki mağduriyetlerini önlemiş olduk” diye konuştu.

Radyoaktif iyot tedavisini almak isteyen hastaların şehir dışına çıkmalarına gerek kalmadığını söyleyen Dr. Öğretim Üyesi Mahsun Özçelik de, bu şekilde hastaların mağdur olmadan tedavi olabileceğini kaydetti.

#Van YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezi #hamdullah şevli
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