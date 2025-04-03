Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından mart ayı enflasyon verisi aktarılacak.
Veri açıklanmadan önce serbest piyasada hareketlilik yaşandı.
Dolar/TL 37,9619 lira seviyesinde seyrediyor.
Mart ayı enflasyon verisi öncesinde piyasalarda döviz satış fiyatları şöyle:
DÖVİZ FİYATLARI
Dolar: 37,9619 lira
Euro: 41,7463 lira
Sterlin: 49,8919 lira
ONS ALTIN
Son dönemde güçlenen ons altın, 3 bin 129 dolardan işlem görüyor.
ALTIN FİYATLARI
Gram atın: 3 bin 816 lira
Çeyrek altın: 6 bin 471 lira
Cumhuriyet altını: 26 bin 370 lira
Tam altın: 25 bin 896 lira
Yarım altın: 12 bin 950 lira
Kaynak: AA