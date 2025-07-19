Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 19-25 Temmuz tarihleri arasında meteorolojik verilere göre sıcaklıkların 6-12 derece artması beklendiği belirtilerek, "Artan sıcaklık, düşük nem ve rüzgarla birleşince, dünya genelinde orman yangınları çok hızlı ve yüksek enerjiyle yayılıyor. Erken müdahalelere rağmen kontrol altına almak güçleşiyor. Bu süreçte; anız yakmayın, sigara izmaritini yere atmayın, açık alanda ateş yakmayın, cam şişeleri doğaya bırakmayın" denildi.

Orman yangınlarının yüzde 86’sının insan kaynaklı olduğuna dikkat çekilerek, "Bir anlık dikkatsizliğiniz, afet boyutunda bir yangına sebep olabilir. Hapis cezası almanıza neden olabilir. Yangınları birlikte söndürebiliriz. Hem de daha başlamadan" ifadeleri kullanıldı.