2025 yılı Kültür Yolu Festivali bu yıl 20 ilde düzenleniyor. Festivalin 7. ayağı Van’da gerçekleştiriliyor.
Van Kültür Yolu Festivali, 12 Temmuz Cumartesi günü başladı ve yarın düzenlenecek olan etkinlikler ve konser ile sona erecek.
ÇOCUK KÖYÜYLE EĞLENCEYE DOYULDU
Bu yıl düzenlenen etkinliklerde çocuklara yönelik programların faza olması minikleri sevindirdi. Van Kalesinin yanı başında yer alan Atatürk Kültür Parkında kurulan çocuk köyünde her gün farklı etkinlikler düzenlendi ve minik yavrular eğlenceye doydu.
BUGÜNKİ ETKİNLİKLER
Festivalde bugüne ait bazı etkinlikler şu şekilde olacak (19 Temmuz Cumartesi)
-Etkinlik: Müzede Gastronomi Durağı
Saat ve yer: 10.40, Van Müzesi Urartu Salonu
-Söyleşi: Van temalı şiir dinletisi
Saat ve yer: 14.00, Van Müzesi konferans salonu
- Çocuk Etkinliği: Pandomim, illizyon gösterisi, balon katlama
Saat ve yer: 15.00-19.00, Atatürk Kültür Parkı Çocuk Köyü
-Söyleşi: Ercişli Emrah’ı anlamak
Saat ve yer: 15.30- 17.00, Van Müzesi Konferans salonu
-Çocuk Etkinliği: Rafadan Tayfa Çocuk Tiyatrosu
Saat ve Yer: 19.00, Atatürk Kültür Parkı Çocuk Köyü
-Konser: Birlik Nağmeleri
Saat ve yer: 20.00, Van Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı konser ve Tiyatro salonu
- Konser: Gökhan Türkmen
Saat ve yer: 21:30, Atatürk Kültür Parkı Nevruz alanı