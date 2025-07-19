2025 yılı Kültür Yolu Festivali bu yıl 20 ilde düzenleniyor. Festivalin 7. ayağı Van’da gerçekleştiriliyor.

Van Kültür Yolu Festivali, 12 Temmuz Cumartesi günü başladı ve yarın düzenlenecek olan etkinlikler ve konser ile sona erecek.

ÇOCUK KÖYÜYLE EĞLENCEYE DOYULDU

Bu yıl düzenlenen etkinliklerde çocuklara yönelik programların faza olması minikleri sevindirdi. Van Kalesinin yanı başında yer alan Atatürk Kültür Parkında kurulan çocuk köyünde her gün farklı etkinlikler düzenlendi ve minik yavrular eğlenceye doydu.

BUGÜNKİ ETKİNLİKLER

Festivalde bugüne ait bazı etkinlikler şu şekilde olacak (19 Temmuz Cumartesi)

-Etkinlik: Müzede Gastronomi Durağı

Saat ve yer: 10.40, Van Müzesi Urartu Salonu

-Söyleşi: Van temalı şiir dinletisi

Saat ve yer: 14.00, Van Müzesi konferans salonu

- Çocuk Etkinliği: Pandomim, illizyon gösterisi, balon katlama

Saat ve yer: 15.00-19.00, Atatürk Kültür Parkı Çocuk Köyü

-Söyleşi: Ercişli Emrah’ı anlamak

Saat ve yer: 15.30- 17.00, Van Müzesi Konferans salonu

-Çocuk Etkinliği: Rafadan Tayfa Çocuk Tiyatrosu

Saat ve Yer: 19.00, Atatürk Kültür Parkı Çocuk Köyü

-Konser: Birlik Nağmeleri

Saat ve yer: 20.00, Van Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı konser ve Tiyatro salonu

- Konser: Gökhan Türkmen

Saat ve yer: 21:30, Atatürk Kültür Parkı Nevruz alanı