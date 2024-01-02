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Yeniden değerlendirme oranının belirlenmesi sonrasında 2024 yılına ait vergiler netlik kazanmıştı.

Bununla birlikte, kısa bir süre önce 2024 yılı için engelli taşıt alımında yararlanabilecekleri istisna tutarında da güncellemeye gidildi.

Engelli araç alımında uygulanan ÖTV muafiyeti üst limiti artırıldı. Buna göre, 2023 yılında 1 milyon 4 bin 200 lira olan ÖTV istisnası tutarı, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yüzde 58,46 artışla 1 milyon 591 bin 200 liraya yükseldi.

ÖTV muafiyetli araç hakkından, yüzde 90 ve üzerinde engeli bulunan vatandaşlar yararlanabiliyor.

Yüzde 90 ve üzeri engele sahip kişiler için bir yaş sınırlaması yok ve belirleyeceği kişiler de aracı kullanabiliyor.

ÖTV'siz araç fiyatları

ÖTV muafiyetli araçlar 5 yıl boyunca satılamıyor ve devredilemiyor. Aynı zamanda ÖTV muafiyetinden yararlanan kişi, 5 yıllık süre içinde 2. bir araç satın alamıyor.

ÖTV muafiyetli araç alımında motor silindir hacmi 1600cc ve altı binek otomobiller ile 2800cc ve altı hafif ticari ve tüm motosikletler tercih edilebiliyor.

İşte ÖTV muafiyeti kapsamında satın alabileceğiniz otomobiller ve indirimli fiyatları:

Renault Clio

Renault Clio, 1.0 SCe 65 hp donanımında, güncel fiyatı 826 bin 900 TL olarak dikkat çekiyor.

Yüzde 80 ÖTV dilimine giren Clio'nun ÖTV oranı 306 bin 259 TL. Yüzde 20'lik KDV oranı ise 137 bin 816 TL.

Böylelikle vergiler çıkarıldığında Renault Clio vergisiz net fiyatı 382 bin 824 TL seviyesine düşüyor.

Hyundai i20

Hyundai i20 1.4 MPI 100PS Jump Benzin modelinin mevcut satış fiyatı, 920 bin 000 TL olarak belirlendi.

Bu model, vergisiz 425 bin 925 TL fiyatıyla %80'lik Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) dilimine giriyor. Bu durumda, aracın üzerine 340 bin 740 TL ÖTV ekleniyor.

Volkswagen Polo

Volkswagen Polo, 1.0 80 PS Manuel Impression donanımında, güncel satış fiyatı 922.800 TL olarak belirlendi.

Yüzde 80 ÖTV dilimine giren Polo'nun ÖTV oranı ise 341 bin 777 TL, yüzde 20'lik KDV oranı ise 153 bin 800 TL.

Böylelikle ÖTV ve KDV çıkarıldığında, Volkswagen Polo vergisiz net fiyatı 427 bin 222 TL seviyesine düşüyor.

Renault Megane Sedan

Renault Megane Sedan, Joy 1.3 TCe 140 bg donanımının güncel satış fiyatı 1 milyon 031 bin 900 TL.

Yüzde 80 ÖTV dilimine giren modelin ÖTV oranı 382 bin 185 TL olarak belirleniyor. Ayrıca aracın üzerine 171 bin 983 TL KDV ekleniyor. Renault Megane Sedan modelinin vergisiz fiyatı 477 bin 731 TL'ye düşüyor.

Nissan Qashqai

1.3 DIG-T 158PS Düz Vites Tekna donanımına bakacağımız Nissan Qashqai modelinin KDV ve ÖTV oranları olmadan net fiyatı 687 bin 268 TL.

549 bin 814 TL ÖTV ve 247 bin 416 TL KDV oranları eklendiğinde, aracın güncel satış fiyatı 1 milyon 484 bin 500 TL seviyesine yükseliyor.

Yüzde 80 ÖTV dilimine giren Peugeot 3008 güncel satış fiyatı 1 milyon 746 bin TL.

Yüzde 20 olan 291 bin TL KDV ve 646 bin 666 TL olan ÖTV oranları çıkarıldığında Peugeot 3008 net fiyatı 808 bin 333 TL oluyor.

Fiat Egea Cross

Son dönemlerde çok tercih edilen Fiat'ın Egea Cross Street 1.4 Fire 95 HP modelinin güncel satış fiyatı 825 bin 900 TL.

Yüzde 80'lik ÖTV ve yüzde 20'lik KDV dilimlerine giren Egea Cross'un 305 bin 888 TL ÖTV ödemesi ve 137 bin 650 TL KDV ödemesi bulunuyor.

KDV ve ÖTV vergileri çıkarıldığında ise otomobilin net fiyatı 382 bin 361 TL.