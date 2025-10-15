Duhok'ta öğretmenlik yapan üç çocuk annesi Nihat Hasan Mohammad'ın kol, göğüs, boyun ve bacaklarında 2. ve 3. derece yanıklar oluştu.

Ailesinin yardımıyla kentteki sağlık kuruluşuna götürülen Mohammad, buradaki müdahalenin ardından Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.

Yoğun bakım ünitesinde 4 gün kontrol altında tutulan ve durumu ağır olan hasta, daha sonra Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Ali Rıza Karayıl ve ekibi tarafından 10 kez ameliyat edildi.

Yapılan başarılı operasyonlar sayesinde hayati tehlikeyi atlatan, yaraları iyileşen Mohammad, tedavisinin ardından taburcu edildi.

"Hastamızın tüm yaraları tamamen iyileşti"

Opr. Dr. Karayıl, basın mensuplarına, hastanın 50 gün önce Duhok'tan hastanelerine getirildiğini söyledi.

Hastanın kol, göğüs, boyun ve bacaklarında derin yanıkların olduğunu belirten Karayıl, şunları kaydetti:

"Tüp patlaması sonucu çıkan yangında hastamızın vücudunun yüzde 60'ında 2. ve 3. derece derin yanıklar oluştu. İlk müdahalesi Duhok'taki hastanede yapılmış. Yakınlarına yanıkların geniş ve derin olduğu için ölüm riski olduğu ifade edilmiş. Bunun üzerine hasta buraya sevk edildi. Hastamızın tedavisine hemen başladık. Durumu çok kötüydü. Yaklaşık bir hafta boyunca yoğun bakımda takip ettik. Birçok işlem ve 10 ameliyat yapıldı. Hastamızın yaraları tamamen iyileşti. 50 günlük tedavinin ardından taburcu ettik."

" Tedavim burada yapıldı, iyileştim"

Hasta Mohammad ise sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Mohammad, "Evde mutfak tüpü patladı. Ardından çıkan yangında vücudumun büyük bir kısmı yandı. Zorlu bir tedavi süreci yaşadım. Van'a sevk edildim. Tedavim burada yapıldı, iyileştim. Doktorlar ve sağlık çalışanları benimle çok ilgilendiler. Herkese teşekkür ederim." dedi.