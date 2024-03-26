Yerel seçimlere kısa bir süre kala MÜSİAD Van Şube Başkanı Ertuğrul Balibay’dan açıklama geldi. Adayların projelerinin daha gerçekçi olmasını beklediklerini kaydeden Balibay, seçimler sonrası kazanan başkanın verdiği sözlerin, vaatlerinin takipçisi olacaklarını vurguladı.

Balibay, yaptığı açıklamada; “Malumunuz MÜSİAD olarak 34 yıllık bir geçmişe sahibiz. Geride kalan yıllarda olduğu gibi gelecek yıllar içinde daha yaşanabilir bir ülke ve sağlıklı bir gelecek için çalışmaya ve yaşam alanlarımızı ilgilendiren konularda görüş belirtmeye, yanlışlara itiraz etmeye, kırıp dökmeden, incitmeden ve ötekileştirmeden devam edeceğiz. Malumunuz birkaç gün sonra yerel seçimlerimiz var. Öncelikle bu seçimlerin ülkemiz ve ilimiz için hayırlı sonuçlarla sonuçlanmasını yüce Allah’tan temenni ederiz” dedi.

“ÖNÜMÜZDEKİ 5 YIL TÜCCARLAR İÇİN DE ÇOK ÖNEMLİDİR”

MÜSİAD Van Şube Başkanı Ertuğrul Balibay, yazılı açıklamasında; “MÜSİAD olarak ilimizi, yaşam alanlarımızı doğrudan etkileyen önümüzdeki 5 yıllık yönetim modeli tüccarlar için de en az halk kadar önemlidir. MÜSİAD’ın ve dolayısıyla esnafların en güzel tarafı hızlı karar verip, çabuk hareket etme kabiliyetine sahip olmalarıdır. Bunun en iyi örneğini asrın felaketi Maraş depremindeki çabalarında gördük. Bir ülkenin büyüklüğü üretim ve ticari gücü ile ölçülebilir. Bundan dolayı bazı değerlendirmeleri yapmak hasıl olmuştur. Bu değerlendirmeleri bugün yapmak yarın şikayetçi olmaktan daha evladır” diye kaydetti.

Balibay, şu hususlara dikkat çekti; “MÜSİAD olarak bizi farklı kılan, yanlış bulduğumuz uygulamaları dile getirirken beraberinde çözüm önerileri sunmaktayız. Bunu üyelerimizin ürettiği ortak akıl ile sağlamaktayız. Evet Van özeline dönecek olursak şikayetçi olacağımız onlarca eksiğimiz mevcuttur” dedi.

“ÇOK HEYECANLANIYORUZ LAKİN…”

Balibay, açıklamasını şöyle sürdürdü; “Biz güncel olarak aday olan partilerin birçoğunun adaylarının vaatlerine baktığımızda inanın çok heyecanlanıyoruz ve seçim sonrası 5 yıllık dönemde Van dünyanın yaşanabilir 10 kentinden biri olacak diyoruz. Lakin geçmiş seçim dönemleri vaatleri sonrasına baktığımızda bu sevinçlerimiz kursağımızda kalmaktadır.

Kimi parti adayları söylemlerinde hizmeti öncelerken, kimi parti adayları siyasi düşünceleri hizmetten önce öncelemekle bir nevi bir seçim vaadi yapmaya bile gerek duymamaktadırlar. Bir takım diğer partilerin adayları da kazanma ihtimali yüzdesel olarak zayıf olduğundan olsa gerek aklına gelen, kulağının duyduğu tüm fikir ve düşünceleri vaatler listesi olarak sıralamaktadır.”

“DAHA GERÇEKÇİ VAATLER BEKLİYORUZ”

Van’da adayların yaptığı vaatlere değinen MÜSİAD Van Şube Başkanı Ertuğrul Balibay, “Genel olarak ilimize yapılan seçim vaatlerinin birkaç tanesini şöyle sıralayabiliriz; Metro, Erek dağına teleferik, stadyum, terminal, öğrenci ve emeklilere destekler, alt yapı, imar, turizm vs. Biz olaylara gerçekçi olarak yaklaştığımızda ülkenin en büyük illerinden biri olan ilimizin halen seçim vaatlerinde stadyum, terminal, imar, altyapı gibi vaatlerin olması bir talihsizliktir.

Çevre yolunun bu kadar uzun sürmesi bir talihsizliktir. Herkes kendi işini yaparsa piyasa dengeye oturur mantığıyla daha gerçekçi vaatler bekliyoruz. Tüccar gözüyle baktığımızda belediyelerdeki iş bitirme sürelerinin kısalması, ticaretin gelişimi için yeni alanların oluşturulması gibi konular ve söylemler ön plana çıkmaktadır” ifadelerini kullandı.

“EN BÜYÜK BEKLENTİ…”

Balibay; “Dönüp vatandaş gözüyle baktığımızda belediyelerin öncelikli görevleri arasında bulunan ve halkın temel insani ihtiyaçları olan su, ulaşım ve ekmek fiyatlarının ilin kişi başı milli gelirine oranla belirlenmesi veya kâr amacı gütmemesi en büyük beklentidir.

Onlarca ilgisiz alanda sosyal belediyecilik adı altında hizmet ürettiğini zan eden ülkemiz belediyeleri neden en temel insani ihtiyaç olan su, ulaşım ve ekmek fiyatlarını düşük tutmakta zorlanmaktadırlar. Kaldırımlarımız boyasız kalsın, tiyatro gösterilerimiz olmasın, bulvarlarımız çiçeksiz olsun, yardım kolisi veya kartlarımız olmasın vb. çalışmalar yerine suyumuz, ekmeğimiz, yol ücretimiz ekonomik olsun” vurgusu yaptı.

“FİYATLAR DİĞER BÜYÜKŞEHİRLERLE NASIL AYNI OLUR?”

MÜSİAD Van Şube Başkanı Ertuğrul Balibay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Merak ettiğimiz ekmek, su ve ulaşım maliyetimiz diğer büyük şehirlerle nasıl aynı olabilmektedir. Maliyetlerimiz batıdaki büyükşehirlerden düşük olmasına rağmen. Halk olarak belediyecilik deyince yapılan başvuru veya şikayetin masadan masaya aktarılıp dolaştırılması değil de, işin hızlı çözülmesi ve insan olarak değer görmemiz beklentimizdir.

Esnaf olarak; çözüm üreten, serbest piyasayla görüş alışverişi yapan, özel kurumlardan fikir talep eden, memuru yerine tüccarını önceleyen bir belediyecilik beklentimiz vardır. Ehil ve liyakatlı kadroların işbaşında bulunması, şehirler için bulunmaz nimetlerdendir. Yönetici kadrosunun zenginleştiği bir belediyeciliğin şehirlere verebileceği pek bir katkı olmayacaktır.”

Balibay; “Belediyeciliği rant kapısı olarak gören bir düşünce başarısız olacaktır. Şişkin kadroların maliyetini halkın hizmet ödeneğinden karşılayan bir yapı başarılı olamayacaktır. Tecrübesiz genç ve tecrübeli yandaş kadroların liyakate bakılmadan görev aldığı belediyecilik hizmeti geri gidecektir. İlimizin ve ülkemizin tüm belediyecilik sıkıntılarını burada dile getirecek değiliz” dedi.

“TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Vaatlerin, seçim sonrası takipçisi olacaklarını da sözlerine ekleşen MÜSİAD Van Şube Başkanı Ertuğrul Balibay, açıklamasını şu şekilde tamamladı; “Kısacası şunu diyoruz. Hizmet üretme vaadi olanları daha bir dikkate almakla beraber, vaatlerin sorgulayıcı ve takipçisi olmak her vatandaşın görevidir. Ancak MÜSİAD Van Şubesi olarak nezaket kuralları çerçevesi ve çözüm yollarına katkı sunma gayretiyle yapılan vaatlerin kazanan aday için seçim sonrası bu halk ve esnaf adına takipçisi olacağımızı belirtir, bu seçimin öncelikle ülkemize ve özelde ilimize hayırlı olmasını temenni ederiz. Belediyeciliği halkı önceleyerek hakkıyla yapan tüm mevcut ve geçmiş başkan ve ekiplerine de selam olsun.”