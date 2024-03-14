Muradiye Kaymakamlığı ve Muradiye Belediyesi destekleriyle İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçedeki çiftçilere elma, armut, ceviz, badem, kayısı, kiraz ve ayva fidanı olmak üzere toplamda 16 bin adet 12 çeşit meyve fidanı dağıtımı yapıldı.

Konuyla ilgili konuşan Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan, tarımın güçlenmesi için bugün çiftçilere toplam 16 bin adet 12 farklı çeşit meyve fidanın dağıtımını gerçekleştirdiklerini belirterek, "İlçemizin zengin topraklarına, çiftçilerimize sunduğumuz bu 16 bin adet meyve fidanı ile bereket getirmeyi hedefliyoruz.

Bu fidanlar, ilçemizin tarım potansiyelini artırarak hem çiftçilerimizin gelirini destekleyecek hem de bölge ekonomisine katkı sağlayacak" dedi.