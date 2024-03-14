İl Müdürü Op. Dr. Tosun, sağlık hizmetlerinin en önemli unsuru olan sağlık çalışanların, insan sağlığını her şeyin önünde tutarak, gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalıştığını belirtti. İl Müdürü Tosun, "Saygıdeğer Sağlık Çalışanları, 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladığımız bu anlamlı gün vesilesiyle, sağlık alanında görev yapan her bir bireyin, toplumumuz için taşıdığı kritik önemi ve katkıyı bir kez daha hatırlama ve onurlandırma fırsatı buluyoruz.

Sizlerin; her türlü şartta, fedakârlıkla ve büyük bir adanmışlıkla yürüttüğünüz bu kutsal görev, toplum sağlığının korunmasında ve geliştirilmesinde temel taşlardan biridir. Sahip olduğunuz bilgi, deneyim ve mesleki becerilerle, hastalarımızın hayatında önemli bir rol oynuyor, onlara umut ve şifa dağıtıyorsunuz. Bu kutsal meslek, derin bilgi ve becerinin yanı sıra, büyük bir sabır, anlayış ve empati gerektirmektedir.

Zorlu şartlar altında dahi insan hayatını önceleyen sabır, metanet ve gayretleriniz takdire şayandır. Siz değerli sağlık çalışanları, bu yüksek standartları her gün üstlenerek, toplumumuzun sağlık ve esenliğini sağlama konusunda ölçülemeyecek katkılarda bulunmaktasınız. Bu vesileyle, mesleki yaşantıda karşılaştıkları tüm sorun ve sıkıntıları üstün gayret ve çabayla aşan sağlık ordumuzun her bir neferini gururla selamlıyoruz. Sağlığın, huzurun ve başarının sizlerle olması dileğiyle, 14 Mart Tıp Bayramınızı en derin saygılarımla kutlarım" ifadelerini kullandı.