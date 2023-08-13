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Genel seçimlerde hayal kırıklığına uğrayan muhalefette başlayan iç hesaplaşma sürüyor.

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik istifa talepleri devam ederken İyi Parti'de Meral Akşener koltuğunu sağlamlaştırdı.

İyi Parti'nin olağan kurultayında CHP'ye zehir zemberek sözlerle yüklenen Akşener, seçimlerin üstü kapalı bir şekilde CHP yüzünden kaybedildiğini söyledi.

Akşener'in ardından İyi Parti kurmaylarından CHP ile yeni bir ittifaka yönelik çeşitli açıklamalar gelirken bu kez de Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesi gerçekleştirildi.

CHP'de İyi Parti'yle yapılacak yeni ittifaka sıcak bakılıyor

Kılıçdaroğlu da geçtiğimiz günlerde gazeteci Fikret Bila'ya yaptığı açıklamada, yerel seçimler için muhalefet partilerinin tekrar işbirliği yapabileceğini vurguladı.

Kılıçdaroğlu'nun sözleri sonrası parti içinde de İyi Parti'yle yeni bir ittifak yapılabileceği görüşü hakim olmaya başladı.

CHP’li kurmaylar, "Geçmişte olduğu gibi bir ittifak çalışması yaparak iyi sonuç alabiliriz” diyor.

CHP'nin yanı sıra Meclis'te ortak grup kuran Saadet ve Gelecek Partisi de yerel seçimler için iş birliği yapacak.

Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu

Saadet ve Gelecek yerel seçimlerde de ortak çalışacak: Diğer partilere de açığız mesajı verildi

İki partiden birinin güçlü olduğu yerde güçlü olan partiye destek verilecek.

İkili ittifakın yanı sıra diğer iş birliklerine de açık olunacak.

İki partinin de zayıf olduğu yerlerde başka bir muhalefet partisinin adayı desteklenecek.

Böylelikle diğer partilere de iş birliğine hazırız mesajı verilirken, Demokrat ve Deva Partisi'nin nasıl bir yol izleyeceğiz henüz belirsiz. ensonhaber