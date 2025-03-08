İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmete başlayan mobil mamografi aracı, "Kanserden Korkma, Geç Kalmaktan Kork" sloganıyla yola çıktı.

İlk olarak Savur ilçesinin girişinde Toplum Sağlığı Merkezine konumlanan araçta, Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Savur Belediyesinin desteğiyle kırsal mahalle ve yerleşim birimlerinden getirilen kadınlar, meme ve rahim ağzı kanseri taramasından geçirildi.

Mobil araç daha sonra sağlık ekipleri ile ilçenin kırsal Üçkavak Mahallesi'ne giderek aile hekimlerinin yönlendirmesiyle risk grubundaki kadınlara hizmet verdi.

İlk 5 günde yaklaşık 150 kadını taramadan geçiren ekipler, il genelinde risk grubundaki 40-69 yaş arasındaki tüm kadınlara ulaşmayı hedefliyor.

İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, AA muhabirine, kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden biri olan meme kanserinin erken teşhisle tedavi edilebildiğini söyledi.

Bu nedenle mobil mamografi aracıyla sağlık hizmetlerini vatandaşların ayağına götürerek erken teşhis sürecini hızlandıracaklarını anlatan Yavuz, erken teşhis için il genelinde kırsal alanları gezerek kadınlara meme kanseri ve rahim ağzı kanseri tarama hizmeti vereceklerini bildirdi.

Kadınlara sağlık ekiplerince eğitimler de verileceğini dile getiren Yavuz, Mardin Büyükşehir Belediyesi ile protokol yaptıklarını, protokolle kadınlara ulaşım ve hijyen seti konusunda da destek sunulduğunu belirtti.

Sağlık çalışanlarıyla köylerde dolaşacaklarını aktaran Yavuz, şöyle konuştu:

"Mardin'de risk grubundaki tüm kadınları taramayı hedefliyoruz. Hastanelere ulaşmakta zorluk çeken, ulaşamayan vatandaşlarımızın ayağına bu imkanı götürüyoruz. Aracın köylere gitmesi vatandaşlarımız tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Kanserde en önemli şey erken teşhis. Bu nedenle erken teşhisle vatandaşlarımızın sağlığını koruyoruz."

Yavuz, çalışma kapsamında kendilerine destek veren Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun ile Savur Belediye Başkanı Engin Hamidi'ye teşekkür etti.

"En uç noktaya kadar gitmeye çalışıyoruz"

Mobil mamografi araç sorumlusu Eylem Türkman da erken teşhiste yüzde 100'e yakın bir tedavi şansının bulunduğunu kaydetti.

Türkman, "En uç noktaya kadar gitmeye çalışıyoruz. Aracımızla kırsal bölgelerde hizmete ulaşamayan bütün kadınlara ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

"Sonuçları pozitif olan birkaç hastamız oldu"

Aile hekimi Yılmaz Turgay ise vatandaşları tarama için daha önce il merkezine yönlendirmek zorunda kaldıklarını ancak aracın hizmete girmesiyle artık taramaları çok kısa sürede yapabildiklerini belirtti.

Vatandaşlardan güzel geri dönüşler aldıklarını bildiren Turgay, "Hastaların ulaşım sıkıntısı çözülmüş oldu. Sonuçları pozitif olan birkaç hastamız oldu. Erken teşhis olduğu için kendilerinden büyük bir övgü ve teşekkür aldık. Bu da bizi motive ediyor." ifadelerini kullandı.

"Sağlık Bakanlığı ayağımıza kadar getirdi bu cihazı"

Sağlık taraması yapılan kadınlardan Nevin Balıkçı ise 2 yıl önce tarama için Mardin'e gitmek zorunda kaldığını söyledi.

Hizmetin çok iyi olduğunu anlatan Balıkçı, "Sağlık Bakanlığı ayağımıza kadar getirdi bu cihazı. Allah onları başımızdan eksik etmesin, hükümetimize de çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Üçkavak Mahallesi'nde yaşayan Hayat Demir de sağlık ekiplerine teşekkür etti.