Mine Mutlu, asıl adıyla Emine Özatmaca, 28 Kasım 1948 tarihinde İstanbul'da doğmuş ve 18 Eylül 1990 tarihinde İstanbul'da vefat etmiş olan Türk sinema oyuncusudur.

Mine Mutlu, 1966 yılında bir güzellik yarışmasında Türkiye Güzeli seçilerek sinema kariyerine adım attı. İlk film deneyimini 1967 yılında yaşayan Mutlu, başlangıçta yardımcı rollerde oynamış, daha sonra ise başrol oyuncusu olmuştur. Özellikle güldürü türü filmlerde Ayhan Işık, Sadri Alışık, Zeki Müren, Bülent Ersoy, Ahmet Mekin gibi ünlü oyuncularla birlikte çalışmıştır.

Mine Mutlu, 1970'li yıllarda seks filmleri akımının etkisinde kalmış ve bu tür filmlerde kısa bir süre yer almıştır. Sinemaya ara vererek sahneye çıkmış ve şarkıcılık yapmıştır. 1978 yılında Ünal Çulha ile evlenmiştir ve bu evlilikten Çağkan Çulha (1985) ve Büşra Çulha (1988) adlarında iki çocuk sahibi olmuştur. Ancak akciğer kanseriyle mücadele ettiği bir yılın ardından 18 Eylül 1990 tarihinde hayatını kaybetmiştir. Feriköy Mezarlığı'na defnedilmiştir.

Mine Mutlu'nun rol aldığı bazı filmler

Bana Kurşun İşlemez (1967)

Gül ve Şeker (1968)

İncili Çavuş (1968)

Bir Sevgili Uğruna (1969)

Ağlama Değmez Hayat (1969)

Gül Ayşe (1969)

Köprüden Geçti Gelin (1969)

Altın mı Aşk mı (1971)

Çulsuz Ali (1973)

Köyden İndim Şehire (1974)

Uçtu uçtu kuş uçtu (1975)

İntibah (1982)