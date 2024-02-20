Türkiye'de haftalık mesai saatlerinin kısalması gündemde.

Avrupa'da çalışma saatlerinin en fazla olduğu ülkelerin başında Türkiye geliyor.

Çok sayıda Avrupa ülkesi haftada 4 günlük çalışma modelini test ederken, Türkiye'de çalışanlar haftada 45 saatin üzerinde mesai yapıyor.

Geçtiğimiz aylarda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından dile getirilen çalışma saatleri konusunda hükümetin yeni bir düzenleme yapacağı öğrenildi.

40 saate indirilmesi planlanıyor

Yeni düzenlemeyle haftalık çalışma saatlerinin 45 saatten 40 saate indirilmesi planlanıyor.

Ayrıca haftalık izinlerin de 2 güne çıkarılması öngörülüyor.

Türkiye'de haftalık çalışma süresi, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 63. maddesinde düzenlenmiştir.

Bu maddeye göre, haftalık çalışma süresi en çok 45 saattir. Ancak, haftanın çalışılan günlerine farklı dağıtıldığında dahi günlük çalışma süresi hiçbir şekilde 11 saati geçemez.

Haftalık çalışma saati ne kadar?

Bu maddeye göre, haftalık çalışma süresi en çok 45 saattir. Ancak, haftanın çalışılan günlerine farklı dağıtıldığında dahi günlük çalışma süresi hiçbir şekilde 11 saati geçemez.

İş Kanunu'na göre, haftalık çalışma süresinin 45 saati aşması durumunda, fazla çalışma olarak kabul edilir.

Fazla çalışma ücreti, normal çalışma ücretinin saat başına %50 fazlası olarak ödenir.

Bir işletme, işçilerinin haftalık çalışma süresini örneğin 40 saat belirleyebilir bunda bir sakınca yoktur; ancak işçilerle anlaşsa bile bu süreyi 46 saat olarak belirleyemez.

Çalışan mola süresi ne kadar?

Günlük çalışma süresi 4 saat veya daha kısa süreli işlerde en az 15 dakika, 4 saatten fazla ve 7,5 saate kadar (7,5 saat dahil) süreli işlerde en az yarım saat, 7,5 saatten fazla süreli işlerde en az 1 saat ara dinlenmesi verilir. Ara dinlenmesi, işçinin dinlenmesi ve ihtiyaçlarını karşılaması için verilen bir süredir.

Ara dinlenmesi, çalışma süresinin ortalama bir zamanında verilir. Örneğin, bir işçinin günlük çalışma süresi 8 saat ise, 4 saatten fazla ve 7,5 saate kadar süreli bir iş yapıyorsa, en az 30 dakika ara dinlenmesi verilmek zorundadır.

Bu süre, işçinin çalışma süresinin ortalama bir zamanında, yani sabah veya öğlen saatlerinde verilebilir.

İşçinin ara dinlenmesi sırasında çalışması yasal olarak yasaktır. İşveren, işçinin ara dinlenmesini çalışma süresi olarak kabul edemez ve işçiden bu süre içinde çalışmasını isteyemez.