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İlçe kongrelerinin tamamlanmasıyla birlikte hazırlıklara başlayan MHP Van İl Başkanlığı, kongresini 14 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirecek.

Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Derneği’nin toplantı salonunda yapılacak olan il kongresi, MHP’nin bugüne kadar Van’da gerçekleştirilmiş en yoğun katılımlı toplantısı olacak. Hazırlıkların şimdiden başladığı kongre için gerekli prosedürler yerine getirilirken, MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp ise, ilk mesajını şimdiden verdi.

Başkan Güngöralp, “İl Kongremizi yaptığımız gün bambaşka bir gün olacak. O gün partimizin il kongresi, Van’da bugüne kadar hiç görülmemiş bir coşkuya ve birlikteliğe sahne olacak” dedi.

GÜNGÖRALP’TEN 14 EKİM DAVETİ

İlçe kongrelerini tamamlayarak ve şimdi de il kongresiyle taçlandıracaklarını kaydeden Başkan Güngöralp, “14 Ekim’de Allah izin verirse kongremizi Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Derneğinin toplantı salonunda gerçekleştireceğiz. Şimdiden hayırlı olsun” diye konuştu.