Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre bölgenin yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren toz taşınımının etkisi altına gireceğinin tahmin edildiği belirtilerek, “Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illerinde etkili olması beklenen toz taşınımının 26 Mayıs 2024 Pazar öğle saatlerinden itibaren bölgemizi terk etmesi beklenmektedir.

Toz taşınımının Van’ın merkez ve kuzey ilçelerinde orta ve hafif kuvvette; Muş, Bitlis, Hakkari ve Van’ın güney ilçelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme, yağış anında çamur şeklinde yağış ve sağlık problemleri gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” denildi.