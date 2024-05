Van’da otelcilik ve turizm verimini artırmak ve Van’da hali hazırda bulunan otellerin Turizm Bakanlığı standartlarına eriştirmesini hedeflediğini bildiren Van Otelciler ve Turizmciler Derneği yönetimi, dernek üyeleri ve basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Yönetimi devralan Van Otelciler ve Turizmciler Derneği Yeni Başkanı Çetin Demirhan, “Yeni bir yönetim, daha güçlü ve anlaşılır bir dernek örneği ile şehrimizdeki sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte güçlü bir lobi oluşturup, turizm bakanlığı, resmi kurumlar ve yerel yönetimler ile birlikte Van turizmi için yapılabilecek her türlü iş birliği ve mücadeleye ekip olarak hazırız.” ifadelerini kullandı.

Bu bağlamda atacakları adımları kamuoyuyla paylaşan Demirhan, “Turizm paydaşlarıyla birlikte her türlü çalışmada birlikte hareket edilecektir. Van turizminin gelişmesi için tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde çalışılacaktır. İran pazarına alternatif olarak Avrupa, Ortadoğu ve iç pazarları için birebir görüşmeler, toplantılar düzenlenecek ve bilgi paylaşımında bulunulacaktır.” dedi.

“RUHSATSIZ KONAKLAMA YAPILARI” SORUNU ÇÖZÜLECEK

Konuşması sırasında sıkça ruhsatsız konaklama yapılarına dikkat çeken Çetin Demirhan, “Tüm turizm fuarlarına dernek olarak katılım sağlanacaktır. Ruhsatsız konaklama yapıları ile ilgili denetim kurumlarıyla işbirliği halinde olup, kapatılması gereken ruhsatsız ve kaçak her türlü konaklama adı altındaki işletme ve işyerlerinin (ev, apart, süit, daire vb..) kapatılması için her türlü baskı ve görüşmeler yapılacaktır. Ayrıca ruhsat alabileceklerin ruhsatlarının verilmesi hususunda görüşmeler yapılıp, bununla ilgili olarak bakanlık ve ruhsat süreçlerinin evraklarının hazırlanmasındaki danışmanlık konusunda tüm desteklerimizi vereceğiz.” şeklindeki konuştu.

Demirhan, “Ruhsatlı ve bakanlık onaylı otellerin bakanlık nezdinde ki turizm işletme belgesindeki sınıflandırmada belirtilen yıldız sayısına göre reklam ve tanıtım çıkması gerektiğini, bunun dışındaki haksız ve yanlış rekabetin önüne geçeceğimizi bildiririz. Aksi durumda her türlü işlemleri resmi kurumlar tarafından başlatacağız.” şeklinde konuştu.

Dernek üyelerine ve turizm sektörü mensuplarına hitap eden Başkan Demirhan, “Bu önemli görevi devralırken, Van turizmini hak ettiği yere taşıma konusunda kararlılığımızı ve azmimizi vurgulamak istiyorum. Bu süreçte, sektörün tüm paydaşlarıyla güçlü bir iş birliği içinde olacağız. Sorunlarımızı birlikte çözmek, fırsatlarımızı birlikte değerlendirmek için yan yana duracağız. Van'ı bir turizm merkezi haline getirmek için atacağımız her adımda sizin desteğinize ihtiyacımız var. Bu yeni dönemin hepimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Birlikte çok güzel işlere imza atacağımıza yürekten inanıyorum. Hepinize teşekkür eder, saygılarımı sunarım.” diyerek sözlerini sonlandırdı.

VAN OTELCİLER VE TURİZMCİLER DERNEĞİ YÖNETİMİ LİSTESİ İSE ŞU ŞEKİLDE;

Başkan; Çetin Demirhan, Başkan Yardımcıları; Hikmet Çakır, Emre Değer, Ebru Sargındağ, Genel Sekreter; Ebru Yeşilağaç.