MasterChef Yeni Bölümle Geri Dönüyor

Jüri ve Yarışmacı Kadrosu Şaşırtıyor TV8’in sevilen programı MasterChef, ünlü şefler Somer Siviroğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın yönetiminde gerçekleşiyor ve farklı yeteneklere sahip yarışmacılar, kıyasıya mücadele ediyor. Programda yer alan isimler, her biri birbirinden iddialı yarışmacılarla dolu bir kadro oluşturuyor.

Kim Elendi ve Kaptanlar Kimler?

Geçtiğimiz hafta yarışmadan elenen isim Bera oldu ve bu haftanın mavi takım kaptanı Nevzat, kırmızı takım kaptanı ise Kerem olarak belirlendi. Ancak bu akşamki Dokunulmazlık Oyunu’nun sonucu henüz netleşmedi ve izleyiciler, kazananı sabırsızlıkla bekliyor.