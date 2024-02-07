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İlk olarak 2014'te tespit edilen listeria salgını en az 26 kişinin hastalanmasına neden oldu. İki kişi ise salgın nedeniyle yaşamını yitirdi. ABD'li yetkililerden salgının kaynağına ilişkin açıklama geldi.

LİSTERİA SALGINININ KAYNAĞI NE?

Aralık ayında yeni hastalıklar kayıtlara geçti. Soruşturma yeniden açıldı. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) son bulgularına göre salgınla bir markanın

ürettiği yumuşak peynir ve diğer süt ürünlerinin ilişkisi ortaya çıktı.

Bu salgın iki kişinin ölümüne, 26 kişinin de hastalanmasına yol açan listeria gıda zehirlenmesi salgınının kaynağı olarak belirlendi.

60'TAN FAZLA MARKA TOPLATILDI

Pazartesi günü şirket, 60'tan fazla marka adı altında sattığı yumuşak peynir, yoğurt ve ekşi krema ürünlerini toplattı.

Toplatılan ürünler ülkenin önde gelen marketleri dahil çok sayıda markette ve tezgahlarda satılıyordu.

ÖZELLİKLE BU KİŞİLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKİYOR

Listeria enfeksiyonları ciddi hastalıklara ve bazı durumlarda ölüme yol açabiliyor. Özellikle hamileler, 65 yaş üstü kişiler ve bağışıklık sistemi zayıf olanlar savunmasız kalıyor. Kas ağrıları, ateş ve yorgunluk gibi belirtiler genellikle bozulmuş gıdaları yedikten sonraki ortalama iki hafta içinde ortaya çıkıyor. Belirtilerin daha erken veya geç başlaması da mümkün.

LISTERIA SALGININA YAKALANMAMAK İÇİN NE YAPMALI?

CDC, bu ürünlere sahip olan tüketicilerin bunları atmaları ve buzdolabını, tezgahları ve diğer temas alanlarını iyice temizlemeleri gerektiğini söyledi. Listeria buzdolabında hayatta kalabilir ve diğer gıdalar ile yüzeylere kolayca bulaşabilir.