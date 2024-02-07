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EN KALABALIK İLÇE YİNE İPEKYOLU

Van’da nüfus oranının en yüksek olduğu ilçe 350 bin 708 kişi ile merkez konumundaki İpekyolu İlçesi olurken, nüfus oranının en düşük olduğu ilçe ise 12 bin 983 kişi ile Bahçesaray oldu.

Van’ın en kalabalık dört ilçesi sırasıyla; İpekyolu, Erciş, Tuşba ve Edremit oldu.

350 bin 708 nüfuslu Van’ın en kalabalık ilçesi olan İpekyolu’nu, 171 bin 35 kişilik nüfus ve binde 0,2 nüfus artış hızı ile Erciş, 164 bin 451 kişilik nüfus ve binde 7’lik nüfus artış hızı ile Tuşba, 129 bin 604 kişilik nüfus ve binde 13,9’luk artış ile Edremit takip etti.

Van’ın en kalabalık 4 ilçesini ise, 57 bin 829 kişilik nüfus ve binde -34,4’lük artış hızı ile Özalp, 56 bin 901 kişilik nüfus ve binde -30’luk artış hızı ile Çaldıran, 44 bin 322 kişilik nüfus ve binde -31’lik artış hızı ile Muradiye, 42 bin 922 kişilik nüfus ve binde -28,6’lık artış hızı ile Başkale, 31 bin 816 kişilik nüfus ve binde -1,5’lik artış hızı ile Gürpınar, 27 bin 437 kişilik nüfus ve binde 19,1’lik artış hızı ile Gevaş, 18 bin 825 kişilik nüfus ve binde 19,5’lik artış hızı ile Çatak, 18 bin 779 kişi ve binde -36,2’lik artış hızı ile Saray, 12 bin 983 kişilik nüfus ve binde -38,7’lik nüfus artış hızı oranıyla Bahçesaray takip ediyor.

YILLIK NÜFUS ARTIŞ HIZININ EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK OLDUĞU İLÇELER

Van ilçeleri arasında yıllık nüfus artış hızı oranının en yüksek olduğu ilçe, 18 bin 825 nüfus ile binde 19,5’lik artış oranıyla Çatak oldu.

İlçelere göre 2022 yılına oranla, yıllık nüfus artış hızının en düşük olduğu ilçe ise -38,7’lik oranla Bahçesaray oldu. Bahçesaray 12 bin 983 kişilik nüfusu ile aynı zamanda Van sınırları içerisinde nüfusu en az olan ilçe olarak kayıtlara geçti.

VAN GÖÇ VERMEYE DEVAM EDİYOR

İşsizlik ve yoksulluk oranlarının yüksek olduğu Van göç vermeye devam etti. Van’ın 13 ilçesinden 7’sinde yıllık nüfus artış hızı eksi değerlerde seyretti. Özellikle Bahçesaray, Saray, Özalp, Muradiye ve Çaldıran gibi yıllık nüfus artış hızı binde -30’lu değerleri aşan ilçelerin, yoksulluk ve çeşitli beşeri sebeplerle göç verdiği biliniyor.



