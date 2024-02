Tahmini Okuma Süresi: dakika

AK Parti’den yeniden aday gösterilen Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ın katılımıyla, aday tanıtım toplantısında yeniden Edremit Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi. Tanıtım toplantısı sonrası konvoy eşliğinde AK Parti Edremit İlçe Teşkilatına gelen Başkan Say, burada vatandaşlara ve partililere seslendi. Kendilerini sabahın ilk saatlerinden itibaren yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederek sözlerine başlayan Başkan Say, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Edremit Belediye Başkan Adayı olarak yeniden görevlendirildiğini. Bu yolda Allah’ın kendilerini mahcup etmemesi dileğinde bulundu.

“Ayrımız Gayrımız Olmayacak”

Aday adaylık sürecinde yarışan ve centilmence kendilerini yalnız bırakmayan aday adaylara da teşekkür eden Başkan Say, “Edremit’e aday olan aday adayı olan tüm büyüklerimiz kardeşlerimiz bizler için kıymetlidir. İnşallah en kısa zamanda onlarla bir istişare toplantısı yaparak, Edremit için düşüncelerini projelerini alarak birlikte yolumuza devam etmektir. Edremit’e ayrımız gayrımız olmayacak, küslüğümüz olmayacak. Hep birlikte beraber çalışacağız. Bu anlamda bizleri yalnız bırakmayan sizlere teşekkür ediyorum” dedi.

5 yıl boyunca Edremit’te yaklaşık 40 yıllık 50 yıllık sorunlara el attıklarını vurgulayan Başkan Say, “Raflarda indirilmeyen projelere el attık ve Edremit’in kangren olmuş sorunlarını çözüme kavuşturduk. İnşallah ikinci bir beş yılda da halkımızın sizlerin de desteği ile Edremit’i daha yaşanabilir daha tanınır ve istihdam merkezi olacak bir yeni Edremit kuracağız inşallah. Önceki 5 yılımızda olduğu gibi ikinci 5 yılımızda da katılımcı istişareye açık bir belediyecilik yürüteceğiz inşallah” ifadelerini kullandı.

"Yeni Edremit’te Herkes Kazanacak"

Tüm projelerde var olacaklarını da sözlerine ekleyen Başkan Say, “Gerek tekstil, gerek turizm ve ticaret merkezlerinin oluşmasından, imardan, altyapısına, büyükşehirden, bakanlıklarına kadar bu projelerin her aşamasında olacağız. Ama bunları yapabilmemiz için kapı kapı Edremit’teki 128 bin vatandaşımızı 42 bin hanemizi tek tek dolaşacağız. Her saatimizi kıymetli bilip her saatimizde sizlerle birlikte halkımızla birlikte geçireceğiz. Tüm kardeşlerimizi, uzak kalan kardeşlerimizi ziyaret edeceğiz. İnşallah hep birlikte 1 Nisan sabahında Tüm Edremit kazanacak. Yeni Edremit’te herkes kazanacak.