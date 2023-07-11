Bursa’da ikamet eden ve davet üzerine hemşerilerinin düğünlerine gelen kaval ustası Nurettin Kahveci isimli yerel sanatçı, hemşerilerinin mahallesi olan Özalp ilçesine bağlı Yukarı Dönerdere Mahallesi’ni takipçileri ile paylaşmak üzere sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı sırada kavak ağacında mahsur kalan kargayı fark etti.

Duruma duyarsız kalmayan Kahveci, ayağına dolanan misina ipiyle mahsur kalan kargayı kurtarmak için yaklaşık 30 metre yükseklikteki kavak ağacına tırmandı. Karganın mahsur kaldığı dala ulaşamayan Kahveci, dalı keserek kargayı mahsur kaldığı yerden kurtardı. Karga kurtarıldıktan sonra aksayarak yürümesi ve uçmamasından dolayı Kahveci ve yanındakiler kovaya su koyup karganın önüne getirdiler.

Suyu gören karganın kana kana su içmesi Kahveci ve yanındakileri duygulandırdı. Uzun süre su içen karga, kendine geldikten sonra bahçede yürümeye başladı. Kurtarma anı ve sonrasını canlı yayını kesmeden paylaşan Kahveci, takipçilerinden olumlu tepki aldı.iha



