WanHaber – ÖZEL

Van’da vatandaşlar kiralık ev bulmakta güçlük çekerken, konut stoklarının erimesi ise ev ve kira fiyatlarının yükselmesine neden oluyor. Van Emlakçılar Dayanışma Derneği Başkanı Orhan Özdek, bir an önce yeni konutlaşmaya doğru adımlar atılması gerektiğini söyleyerek, bu işe el atılmasının önemli olduğuna vurgu yaptı.

“KONUT STOKLARININ ERİMESİ EV VE KİRA FİYATLARINI YÜKSELTİYOR”

Van’daki mevcut konut stoklarının eridiğini söyleyen Van Emlakçılar Dayanışma Derneği Başkanı Orhan Özdek, “Van’da da ev fiyatları yükseldi. Van’da konut stoklarının erimesinden kaynaklı fiyatların yüksek olduğunu görüyoruz. Van’da şu anda konut fiyatları batıdaki fiyatlara paralel gidiyor, bu da yanlış. İlimizde bu kadar kiraların ve konut fiyatlarının yüksek fiyatlara verilmesini doğru bulmuyoruz, bu durumu desteklemiyoruz, bunu kınıyoruz” dedi.

“ACİL OLARAK KONUYA EL ATILMALI”

Barınma sorununun hemen çözülmesi gerektiğini belirten Van Emlakçılar Dayanışma Derneği Başkanı Orhan Özdek, “Bu kentte insanların barınmaya ihtiyacı var, insanlar şu anda burada ne ev alabiliyor ne de kiralık ev bulabiliyorlar. Bunlar da barınma sorununu ortaya çıkarıyor. Bu konunun üstesinden gelinebilmesi için acil olarak bu konuya el atılması ve imarın şekillenmesi, düzeltilmesi, yeni konutlaşmaya doğru adımlar atılması gerektiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“VAN’DAKİ KONUT SAYISI NÜFUSA GÖRE YETERSİZ”

Van’daki konut sayısının, nüfus sayısına göre yetersiz kaldığını söyleyen Özdek, “Şu anda resmi kayıtlara göre 1 milyon 170 bin nüfusumuz var ama Van’da 2 buçuk milyon insan yaşamaktadır. Bunun nedeni ise çevre illerde ikameti olup da Van’da yaşayan insanların sayısı 1 milyonu bulmaktadır. Dolayısıyla Van’da 2 buçuk milyonluk bir nüfus vardır.

Aslına bakarsanız Van’daki mevcut konut sayısı ve mevcut konut durumu 1 milyon 500 bin kadarına ancak yeterlilik arz ediyor ve Van’da bundan dolayı bir sıkışma meydana gelmiştir. Şu anda bölgesel olarak Van’ın konumu itibariyle, havası serin olduğu için, coğrafyası güzel olduğu için genelde yerli ve yabancı turistlerin çoğu Van’ı tercih etmektedir.

Burada Kahramanmaraş merkezli deprem de etkili olmuştur, deprem bölgesinden de Van’a ciddi anlamda bir göç söz konusu oldu. Şu anda 3+1 evlerin kira fiyatlarının 8 ila 10 bin TL arasında olduğu görülüyor, bu da dar gelirli insanları ciddi manada sıkıntıya sokuyor” diyerek sözlerini tamamladı.

Mehmet Salih Giyci – Fatma Öztürk