Yapılan açıklamada, Van Ferit Melen Havalimanı’nda haziran ayında iç hat yolcu trafiğinin 136 bin 392, dış hat yolcu trafiğinin ise 644 olduğu belirtildi.

Haziranda toplam 137 bin 36 yolcuya hizmet verildiği ifade edilen açıklamada, “Haziran ayında Van Ferit Melen Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda bin 649, dış hatlarda 9 olmak üzere toplamda bin 658’e ulaştı.

Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise haziran ayında toplamda bin 299 ton oldu. 6 aylık (ocak-haziran) dönemde ise Van Ferit Melen Havalimanı’nda yolcu trafiği 771 bin 359, uçak trafiği 8 bin 214, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 6 bin 994 ton olarak gerçekleşti” denildi.iha