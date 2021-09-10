Seda Sayan Açtı Ağzını Yumdu Gözünü, Seren Serengile Zehir Zemberek Sözler

SEREN SERENGİL, SEDA SAYAN HAKKINDA NELER SÖYLEDİ?

Geçenlerde yaptığı açıklamalarda gündeme konu olan Serengil, Seda Sayan hakkında şunları dedi:

"İzlenmeyince konuk alıyor onu da izlenmeyen isimlerden seçiyor. Ablacım senin zamanın geçti. O paltform topuklu ayakabıların gibi modan geçti devrin kapandı. Hala çıkmış o platformlarla izlenmeye çalışıyor"

Bu ağır sözlerin üzerine elbette Seda Sayan'dan karşılık gecikmedi.

SEDA SAYAN NASIL KARŞILIK VERDİ?

Star Tv'deki Sabahın Sultanı Seda Sayan programında, canlı yayın esnasında şunları dedi:

"Hasta mısın sen? Sen kimsin oğlum? Nerede yaşıyorsun neresi burası? Ben senin gibi neler gördüm. Ben 26-27 yıldır televizyonda neler gördüm. Senin gibi çok kolpacılar gördüm. Ben bu işin tam da göbeğinde büyümüş bir kadınım kolpacı. Bunları sen anca sessiz naif insanlara yaparsın. Sen kimsin ya kolpacı!"

Seda Sayan'ın öfke dolu bu laflarına gelecek cevap ise merak konusu oldu. Bakalım Seren Serengil bu laflara ne karşılık verecek?