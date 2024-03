Son zamanlarda adından söz ettiren Aytaç Uşun, Taş Kağıt Makas dizisinde yer almasıyla dikkat çekiyor. İlk olarak Çukur dizisindeki Meke karakteriyle tanınırlığı artan Aytaç Uşun kimdir? Merak edenler için oyuncunun hayatına dair detayları haberimizde derledik.

Taş Kağıt Makas dizisi, Kanal D ekranlarındaki yerini aldı. Dizinin ilk bölümünden itibaren Taş Kağıt Makas dizisi oyuncuları da merak ediliyor. Taş Kağıt Makas dizisinde Azad karakterini canlandıran Aytaç Uşun da diziyi izleyenlerin araştırdığı isimlerden.

Peki Aytaç Uşun hangi dizilerde oynadı? Bu yazımızda Aytaç Uşun hakkında merak edilenlere yanıt verdik.

Aytaç Uşun Biyografi

Aytaç Uşun, Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusudur. Aytaç Uşun, 1990 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir.

Üniversite eğitimini ilk olarak İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği bölümünde tamamlamıştır. Ardından Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Tiyatro Bölümü’nden mezun olmuştur.

Aytaç Uşun Hangi Dizilerde Oynadı?

Aytaç Uşun Doksanlar dizisiyle 2013 yılında oyunculuk kariyerine başlamıştır. Bu dizide yardımcı karakter olarak rol almıştır. Doksanlar dizisinde canlandırdığı karakterin adı Ozi’dir.

Bu ilk deneyimin ardından, 2014 yılında Toz Ruhu adlı filmde Ümit karakterini canlandırmıştır. Aynı yıl, Silsile adlı sinema filminde de oynamıştır. Böylelikle sinema dünyasına adım atmıştır.

Aytaç Uşun kariyerindeki başarılı ilerlemeden sonra birçok film ve TV dizisinde farklı roller canlandırmıştır. 2017 yılında Aytaç Uşun Kalp Atışı dizisinde Hakan karakteriyle izleyenlerin beğenisini toplamıştır.

Aytaç Uşun oyunculuk kariyerinde adını en çok Çukur dizisinde canlandırdığı Meke karakteriyle duyurmuştur. Meke rolü sayesinde Aytaç Uşun, birçok izleyenin sempatisini kazanmıştır.

Bunlarla beraber Aytaç Uşun, 34. İstanbul Film Festivali’nde En İyi Erkek Oyuncu ödülü almıştır. Aynı zamanda 21. Altın Koza Film Festivali’nde de Umut Veren Genç Erkek Oyuncu ödülünün sahibidir.

Bugünlerde ise Aytaç Uşun yeni dizi Taş Kağıt Makas’ın Azad’ı olarak dikkat çekiyor. Henüz iki bölümü yayınlanan Taş Kağıt Makas dizisinde Azad karakterinin hikayesi merak ediliyor. Oyuncu günümüzde kariyerine devam etmektedir.

Aytaç Uşun Instagram

Taş Kağıt Makas dizisini takip edenler Aytaç Uşun Instagram hesabını da araştırıyor. Merak edenler için Aytaç Uşun instagram adresi şu şekildedir: @aytacusun.

Aytaç Uşun Filmleri ve TV Dizileri

Aytaç Uşun, günümüze kadar birçok filmde ve TV dizisinde yer almıştır. Aytaç Uşun hangi filmlerde yer aldı merak edilmektedir. Aytaç Uşun filmleri ve dizileri aşağıdaki gibidir:

Doksanlar (2013, TV Dizisi) – Ozi

Silsile (2014, Sinema Filmi) – Kılıç

Toz Ruhu (2014, Sinema Filmi) – Ümit

The Next One (2015, Kısa Film) – Umut

Sarı Sıcak (2017, Sinema Filmi) – İbrahim

Çukur (2017-2021, TV Dizisi) – Meke

Lady Winstley (2018, Sinema Filmi) – Bahçıvan’ın Oğlu

Birlikte Öleceğiz (2017, Sinema Filmi) – Ali

Vahşi Şeyler (2020-2021, TV Dizisi) – Pizzacı Recep

Üç Kuruş (2021-2022, TV Dizisi) – Batuhan

Duy Beni (2022, TV Dizisi) – Halil

Sevmedim Deme (2022, Sinema Filmi)

Dünyayı Değiştiren Ayten (2023, TV Dizisi) – Gazeteci Selim

Taş Kağıt Makas (2024, TV Dizisi) – Azad

Aytaç Uşun Tiyatro Oyunları

Aytaç Uşun film ve dizi oyuncusudur ancak tiyatro oyunları da vardır. Aytaç Uşun’un oynadığı tiyatro oyunları ise şu şekildedir:

Boş Şehir (2015, Uyarlayan) – Şiyar

Sahibinden Kiralık (2019, Oyuncu)

Aytaç Uşun Ödülleri

Aytaç Uşun, yer aldığı filmlerde canlandırdığı karakterlerle ödüller kazanmıştır. Oyuncunun aldığı ödüller aşağıdaki gibidir.

En İyi Erkek Oyuncu – Sarı Sıcak, 34. İstanbul Film Festivali, 2017.

Umut Veren Genç Erkek Oyuncu – Silsile, 21. Uluslararası Altın Koza Film Festivali, 2014.

Sık Sorulan Sorular

Aytaç Uşun kimdir ve Aytaç Uşun oynadığı diziler hakkında yapılan internet aramalarında en çok merak edilen soruları derledik. İşte Aytaç Uşun kimdir, sık sorulan sorular…

Taş Kağıt Makas Azad gerçekte kim?

Taş Kağıt Makas dizisindeki Azad Demirkan karakterini oyuncu Aytaç Uşun canlandırmaktadır.

Aytaç Uşun eşi kim?

Aytaç Uşun nereli?

Aytaç Uşun 1990 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir.

Oyuncu Aytaç Uşun, Şirin Kılavuz ile evlidir.

Aytaç Uşun boyu ve kilosu kaç?

Aytaç Uşun’un boyu 1,74 cm olarak bilinmektedir. Oyuncunun kilosunun ise 68 kg olduğu belirtilmiştir.