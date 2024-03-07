Sadakatsiz dizisinde Nil karakteri ile kamera karşısına geçen Nazlı Bulum, katıldığı bir podcast programının ardından sosyal medyada gündem oldu.

Nazlı Bulum kimdir ile birlikte annesinin kim olduğuna dair sorular da bu programdan sonra sıklıkla merak edilenler arasında yerini aldı. Birçok film ve dizide oyuncu olarak yer alan Nazlı Bulum kimdir, hayatına dair detaylara yazımızda yer verdik.

Son olarak Yargı dizisinde konuk oyuncu olarak karşımıza çıkan Nazlı Bulum hakkındaki bilgilere ulaşmak için haberimizin devamını okuyabilirsiniz!

Nazlı Bulum Kimdir?

Nazlı Bulum, 11 Temmuz 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Şu an tiyatrocu, oyuncu, yapımcı ve yönetmen olarak hayatını sürdürmektedir.

Nazlı Bulum lisans eğitimini Kadir Has Üniversitesi Tiyatro bölümünde tamamlamıştır. Oyuncu, 2009 yılında “Yeni Metin, Yeni Tiyatro projesinin Liseli Gençler Oyun Yazıyor!” projesine katılmıştır.

Bu proje kapsamında “Kişi Çevrimdışı” ve “Plastik Sınır” isimli iki kısa oyun yazmıştır. Sonrasında ise Uluslararası Leonardo Oyun Yazarlığı Müfredat ve Eğitimi Geliştirme Projesi’ne katılım göstermiştir.

Nazlı Bulum oyunculuk kariyerine tiyatro oyuncusu olarak başlamış ve aynı zamanda birkaç tiyatro oyunu da yazmıştır. Tiyatro kariyerinde başarılı olunca kamera karşısına da geçmek istemiştir. Tiyatro dışında pek çok dizi ve filmde de rol almıştır.

Nazlı Bulum'un tanınırlığı ise Sadakatsiz dizisinde gösterdiği başarılı oyunculukla olmuştur. Kendisi günümüzde oyunculuk kariyerine devam ediyor.

Nazlı Bulum Nereli?

Naz Bulum kimdir, Naz Bulum annesi kimdir diye merak eden kişilerin araştırdığı bir diğer konu da Naz Bulum’un nereli olduğu konusudur.

Naz Bulum 11 Temmuz 1992 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Ünlü oyuncu doğma büyüme İstanbulludur.

1.58 cm boyunda ve 48 kilogram olduğu bilinen Bulum, Yengeç burcudur.

Nazlı Bulum Yaşı Kaç?

11 Temmuz 1992 tarihinde dünyaya gelen ünlü oyuncu Naz Bulum, şu an 31 yaşındadır.

Nazlı Bulum Annesi Kimdir?

Nazlı Bulum’un katıldığı programda özel hayatına dair paylaşımlarda bulunmasının ardından annesinin kim olduğuna dair merak da giderek artmıştır.

Nazlı Bulum’un annesi Firuzan Bulum’dur. Firuzan Bulum şu an Aydın’da yaşamaktadır.

Nazlı Bulum Evli Mi?

Nazlı Bulum ile ilgili merak edilen bir diğer konu da aşk hayatıdır. Nazlı Bulum şu anda evli değildir. Bilinen herhangi bir ilişkisi de bulunmamaktadır.

Nazlı Bulum’un Sosyal Medya Hesabı Var Mı?

Ünlülerin ve özellikle oyuncuların özel hayatları kadar sosyal medya hesapları olup olmadığı da merak edilmektedir.

Nazlı Bulum Instagram’ı oldukça aktif kullanan bir kişidir. 158 bin takipçisi bulunan Nazlı Bulum’un Instagram kullanıcı adı ‘’@nazli.bulum’’ şeklindedir.

Nazlı Bulum Filmleri ve TV Dizileri

Oyunculuk kariyerine tiyatroculuk ile başlayan Nazlı Bulum tiyatro oyunculuğunun yanında pek çok dizi ve filmde de rol almıştır.

Nazlı Bulum dizileri ve filmleri genel olarak şu şekildedir:

Hilal, Feza and Other Planets (Hilal)

Birlikte Öleceğiz (Şahika)

Cemre & Eda (Cemre)

Sadakatsiz (Nil Tetik)

Penny Bank (Selin)

Yarım Kalan Aşklar (Ebru)

Büyük İstanbul Depresyonu (Didem)

Günlerin Ardından (Elif)

Bartu Ben (Gizmo)

Kaygı (Genç kadın)

Ground Level (Ayça)

Kar (Ebru)

Umuda Kelepçe Vurulmaz (Peri)

Mavi Dalga (Gül)

Çıplak Gerçek (Naime)

Naz Bulum’un yer aldığı tiyatro oyunları şu şekildedir:

Kral Lear (Oyuncu)

Berlin Zamanı (Yönetmen Yardımcısı)

Zakir (Oyuncu)

Köprüden Görünüş (Catherine)