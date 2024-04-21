Hasan Can Kaya sevenlerini korkuttu...

Konuşanlar programının sunucusu ünlü komedyen Kaya, dün sabah evinin bahçesinde arkadaşlarıyla futbol oynarken düştü.

Ameliyatı 5 saat sürdü

Düşmenin etkisiyle omzundan yaralanan Hasan Can Kaya, artan ağrılarının üzerine hastaneye kaldırıldı.

Omzunda kırıklar olduğu tespit edilen Kaya acil ameliyata alınırken, operasyon 5 saat sürdü.

Hastanede istirahat edecek

Ameliyat sonrası sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Kaya, birkaç gün hastanede müşahede altında olacak.

Turnesi ertelendi

Son olarak ünlü komedyen 24 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında yapacağı ABD turnesini ileri bir tarihe erteleyeceğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.