Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say oldu

Jüri koltuğunda Demet Şener ve Pınar Altuğ gibi Türkiye eski güzellerinin de oturduğu Miss Turkey 2022 gerçekleşti.

Geçen yıl olduğu gibi bu sene de Berfu Yenenler'in sunuculuğunu üstlendiği gecede 20 finalist Türkiye'nin en güzel kızı olmak için yarıştı.

Türkiye'nin en güzel kızı: Nursena Say

19 numara Nusena Say, Türkiye'nin en güzel kızı seçilerek tacını taktı. Say, ülkemizi Miss World’de temsil edecek.

24 yaşındaki Say, 1.80 boyunda ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezun.