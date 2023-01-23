Melek Mosso'dan estetik açıklaması

Son döneminde başarılı çıkış yapan şarkıcılarından Melek Mosso, önceki akşam yavru vatan Kıbrıs’ta sahne aldı.

Sahne öncesi basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Melek Mosso, hakkında çıkan estetik iddialarıyla ilgili konuştu.

"Yorgunluğumu siliyor"

Soğuk algınlığı geçiren şarkıcı, "O kadar çok kortizon yaptılar ki her yerim şiş. Sahne öncesi serum aldım." dedi. Dişlerini sıkmasını engellemek için çenesine botoks yaptırdığını da söyleyen Melek Mosso, "Yorgunluğumu silmek için ufak tefek şeyler yaptırıyorum. Bırakın da yaptırayım, 35 yaşındayım." diye konuştu.

Ensonhaber