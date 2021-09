Güzelliğiyle Mest Eden Aleksandra Ambrosio Kimdir?

Alessandra Corine Ambrosio, Brezilya'nın Erichim kasabası Rio Grande do Sul'da, İtalyan, Polonya ve Portekiz kökenli benzin istasyonu sahibi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. 12 yaşında yerel modellik dersleri aldı ve iki yıl sonra 1996'da Brezilya'nın efsanevi 'Elite Model Look' yarışmasına katıldı ve burada 20 finalist arasına girdi. 15 yaşında, üst modeller Gisele Bündchen ve Caroline Trentini'yi keşfetmesiyle tanınan Dilson Stein için modellik yapmaya başladı. Brezilyalı Elle dergisinin kapak sayfasında göründüğünde mankenlik işi doğru yolu tuttu. Daha sonra, 2000 Sonbaharı Millennium Kampanyası için Guess tarafından imzalandı. 2000 yılında Amerikan iç çamaşırı markası 'Victoria's Secret' tarafından işe alındı ​​ve defilesinde podyuma çıktı. 2004'te Rosa Cha'nın bir bölümü olarak kendi mayo serisi Alessandra Ambrosio by Sais'i piyasaya sürdü ve ilk ayında 10.000 adet satılarak iyi karşılandı. Victoria's Secret Fashion Show'da (2005) tamamen şekerden yapılmış iç çamaşırlarıyla modellik yaptı. 2009'da Marie Claire'in Temmuz sayısının kapağında Sacha Baron Cohen ile birlikte Brüno (2009) filmini tanıtmak için yer aldı.

Amerikalı model ve oyuncu Ashton Kutcher ile Brezilyalı spor giyim şirketi Colcci'nin İlkbahar/Yaz 2012 koleksiyonu için bir reklam kampanyasına katıldı ve böylece markanın yeni yüzü oldu. Kendi moda ve yaşam tarzı markası Ale by Alessandra'yı tanıttı. ABD'li perakendeci Cherokee ile ortaklık kurdu ve 18-25 yaş grubu için bir dizi resmi kadın kıyafeti sundu. Ulusal Multipl Skleroz Derneği'nin elçisidir ve kamu duyuruları yoluyla ve kendi adını ve imajını kullanarak muhtaçlara yardım sunmakla ilgilenmektedir. Christian Dior, Rolex, Armani Exchange, Revlon, Ralph Lauren, Calvin Klein, Giorgio Armani, Escada, Moschino, Dolce & Gabbana, Fendi ve Next gibi birçok büyük markanın yüzü olmuştur. Prada, Louis Vuitton, Chanel, Oscar de la Renta, Marc Jacobs, Kenzo, Vivienne Westwood ve Giles Deacon gibi çeşitli yüksek profilli tasarımcılar için rampa yürüyüşü yaptı. 2006'da beyaz perdeye ilk çıkışını James Bond filmi Casino Royale (2006) ile yaptı ve bir tenisçi rolünü yazdı.