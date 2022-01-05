Buse Varol yeni halini sosyal medya hesabından paylaştı
Alişan'ın eşi Buse Varol saçını sarıya boyadı. Sosyal medya hesabından takipleriyle yeni halini paylaşan Varol takipçilerinin beğenisini aldı
Son dönemde sık sık Alişan'dan boşanacağına dair haberlerle gündeme gelen oyuncu Buse Varol, bu iddiaları yalanlamıştı.
2021 yılında Alişan'ın kardeşini kaybetmesi sonrası büyük acı yaşayan Tektaş Ailesi, işlerine dönmeye yavaş yavaş başladı. Buse Varol da yeni yılda ekranlara dönecek.
TAKİPÇİLERİNE SORDU
Yeni anlaşmalara imza atan Buse Varol, imajını de değiştirdi. Saçlarını sarıya boyatan Varol, takipçilerine "Olmuş mu?" diye sordu.
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