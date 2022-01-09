VBB'nin tiyatro günleri başladı

Van Büyükşehir Belediyesi, kentin kültür-sanat hayatına katkıda bulunmak için başlatmış olduğu “Tiyatro Günleri” Hacıbekir Mahallesi Kültür Merkezinde başladı. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan organizasyonla ünlü yazar Murathan Mungan’ın eşsiz eserlerinden biri olan "Taziye" seyircisiyle buluştu. Ücretsiz olarak sergilenen tiyatro gösterisi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Aşkı ve aşiret töresinin acı yönünü konu alan iki perdelik oyun, Vanlı tiyatro severlerin büyük beğenisini kazandı.