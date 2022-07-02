Vanlılar türkü sefası programında buluştu
İpekyolu Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında sürdürdüğü faaliyetlerini Kanal 65 TV işbirliği ile İpekyolu Kent Park'ta sürdürerek vatandaşlara keyifli anlar yaşattı.
Belediyeye bağlı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Kanal 65 TV ekranlarında yayınlanan Nurhan Atmaca ile Yusuf Sahik'in sunduğu Türkü Sefası programı İpekyolu Kent Park'ta ücretsiz olarak vatandaşlar için sahne aldı.
Yediden yetmişe binlerce kişinin saatler önce parka gelerek piknik yaptığı, çocukların doyasıya eğlendiği Park'ta canlı müzik keyfi ile bol bol halaylar çekilerek söylenen türkülere eşlik edildi.
Programa katılan vatandaşlar, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan V. İhsan Emre Aydın'a ve emeği geçen herkese teşekkür ederek, bu tür sosyal etkinliklerin devamlı olması temennisinde bulundular.
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|36
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|36
|50
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|36
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|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
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|36
|48
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|36
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|14. Altınordu
|36
|45
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|36
|44
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|36
|44
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|Takımlar
|O
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|1. M.City
|38
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|92
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|38
|74
|4. Tottenham
|38
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|38
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|38
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|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
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|51
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|38
|51
|11. Newcastle
|38
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|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
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|38
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|15. Southampton
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|38
|38
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|38
|35
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|23
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|38
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