Van’ın ilk ‘Ters Ev'inin açılışı için geri sayım başladı

Van’ın İpekyolu Belediyesi tarafından bölgede ilk defa yapılan ‘Ters Ev’, açılış için gün sayıyor.

Kültür & Sanat 28.07.2021, 13:33
Van’ın ilk ‘Ters Ev'inin açılışı için geri sayım başladı

İpekyolu Belediyesi tarafından Şerefiye Mahallesi’nde inşası devam eden İpek Park’ta geri sayım başladı. 31 Ağustos’ta açılması planlanan İpek Park, bölgede ilkleri barındıran nitelikli yapılarak ev sahipliği yapacak. İpek Park’ta spor salonları, çocuk eğlence merkezleri, Elsa Kulesi ve çizgi film kahramanları heykeli yapılırken, tamamen ters olma özelliği bakımından da ilk olma özelliği taşıyan ‘Ters Evi’ de inşa edildi. Çatı katından itibaren tamamen ters inşa edilen ‘Ters Ev’, açılışa günler kala vatandaşın ilgisini çekmeye başladı.


İHA muhabirine konuşan yüklenici firma yetkilisi Harun Tuncil, İpekyolu Belediyesinin prestij parklarından biri olan İpek Parkı’nın Doğu Anadolu’da ilkleri barındıran bir park oluğunu söyledi. Tuncil, “İpek Parkı içerisinde gördüğünüz gibi ters ev, buz pisti, Elsa Kulesi gibi ilkleri barındıran ve ilgi çeken bir projedir. Halkın ilgisini çektiği gibi özel, eğlenceli bir park olacağına da inanıyoruz. 31 Ağustos’ta açılışını yapmayı planlıyoruz, fakat daha öncesinde de yetiştirmeye çalışacağız. Halk gerçekten sabırsızlıkla bekliyor bu parkı” dedi.

“Doğu’da ilk olacak”
İpek Parkı’nın bölgenin ilk nitelikli parkı olduğunu ifade eden Tuncil, “Burada ilkleri barındıran bir park. Oyun ve deniz feneri oyun grubumuz var. Van’da ilk ahşap temalı bir oyun grubudur. Çocukların ilgisini çekecek heykellerimiz var. Şirinler, mantar evi, Elsa Kulesi, Niloya heykeli, Miki Maus gibi bir sürü oyun karakterini barındıran heykeller var. Onun dışında buz pisti, kayak pisti, belki turnuvalar düzenlenecek yine Van’da ve Doğu’da ilk proje olacaktır” diye konuştu.

“Ters ev çok ilgi çekiyor”
Park içinde yer alan ters evin vatandaşlar tarafından ilgi gördüğünü kaydeden Tuncil, “Ters ev çok ilgi çekiyor. Hem görüntü olarak ters hem de içerisindeki malzemelerin montajı tamamen ters olacak. İçerisine girdiğimizde yatak odasından tutun mutfak dolabına, bulaşık makinesinden buzdolabına kadar her şey ters bir şekilde monte edilecek. Hatta yukarıda beklediğimiz avizeler tam tersine yerde olacak. Bu da özellikle çocukların ilgisini çekeceğine inanıyoruz. Firma olarak elimizden geleni yapıyoruz. Güzel bir proje olacağına ve taktirleri alacağımıza da inanıyoruz. Projelerin devamının gelmesini temenni ediyoruz. İpekyolu Belediyesi bu konuda Van’da sahil bandında olsun, prestij parklar, caddeler, sokaklar olsun güzel projeler çıkarıyor” şeklinde konuştu. Parkın bitmesini dört gözle bekleyen vatandaşlar ise bir an önce Ters Ev'i gezmek istediklerini söyleyerek, çalışmalardan dolayı İpekyolu Belediyesine teşekkür etti.

Kaynak: İHA

#TERS EV
Yorumlar (10)
Çift maaş 2 gün önce
Allah akil.fikir versin ama saçmalığın israfi olmazmış millet ac yaptıkları hizmet e bakk
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vanlı 2 gün önce
çok güzel bir proje ellerinize sağlık ama yanındaki boş arsa hiç yakışmıyor tinercilerin mekanı zaten yakında parkı da ele geçirirler
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BİONTEK 2 gün önce
Saçma sapan bir proje zihinlerde psikolojik olarak zelzele olmuş etkisi bırakıyor.
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30 tane daha böyle park lazım. 2 gün önce
Keşke parkın sağında ve solundaki saçla çevrilmiş alanın dışındaki on dönümlük iki alan da park ve yeşil alan yapılsaydı. Çok eksik ve sakat duracak. Umarız kaymakam bey oraları da bir şekilde çözüme kavuşturup yeşil alan olarak parka dahil eder. O vakit park kayda değer bir parka döner.
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Ensarcan 2 gün önce
Boş işler
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Denetimsiz olmaz 2 gün önce
Güzel, kesinlikle güzel....Ama personeller onlarca mevcut parkta onca hortuma rağmen yeteli sulama yapmıyor. Hangi parka gitseniz birçok kısmında çimlerin sarardığını, birçok fidanın ve ağacın kuruduğunu görürsünüz. Detaylı temizlik ve çöp toplamalar aksıyor. Lavabo ve WCler kırık oluyor, kirli oluyor. Mescitler bile kirli oluyor. Van kent merkezindeki yakın ve uzak tüm parklarda üst amirler gidip denetlemeli, çalışanları uyarmalı, arızaları gidermeli, eksikleri tamamlamalı. Parklar yemyeşil ve tertemiz olmalı. Edremit, Ipekyolu ve Tuşba'daki küçük büyük ve yakın uzak bütün parklara zaman ayrılsın, denetimler olsun.
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altair 2 gün önce
boşuna park açiyorsunuz actıklarınız berbat durumda
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Emrah 1 gün önce
Batum'daki ters ev gibi güzel olmamış. Bu tarz projelerde dünyadaki diğer örneklere bakmak ve projeyi ona göre gerçekleştirmek lazım diye düşünüyorum.
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