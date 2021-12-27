Van İl Kültür ve Turizm Müdürü Değişti!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un kararı ile Van İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdurrahman Şahin’in yerine Van Müze Müdürü Erol Uslu atandı. Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Sayın Bakanımızın onayı ile Müze Müdürümüz Sn. Erol USLU görevlendirilmiştir. Van'ın sahip olduğu zengin kültür ve turizm potansiyelini en iyi şekilde yerel paydaşlarla birlikte tanıtıp geliştireceği temennisiyle başarılar diliyoruz” denildi.