Van'da kültür-sanat etkinlikleri devam ediyor
Van Büyükşehir Belediyesi tarafından kültür-sanat etkinliklerine vatandaşlardan yoğun ilgi.
Düzenlediği etkinliklerle şehrin kültür sanat hayatına yön veren Van Büyükşehir Belediyesi, her hafta birbirinden farklı programlarla vatandaşları buluşturmayı sürdürüyor. Etkinlikler kapsamında bu hafta, ilahi grubu ‘Grup Yürüyüş’ün konser dinletisi ve Malcolm X’in hayatının anlatıldığı tiyatro gösterimi düzenlendi.
Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ile İnsan ve Medeniyet Hareketi tarafından Hacıbekir Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliğe, Eğitimci-Yazar Ertuğrul Taşlı, Eğitim Bir-Sen Van Şube Başkanı Mehmet Uca, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Nuri Bekiroğlu, şube müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan etkinlikte Eğitimci Yazar Ertuğrul Taşlı tarafından günün anlam ve önemine binaen bir konuşma gerçekleştirildi.
Selamlama konuşmalarının ardından İnsan Hakları Savunucusu Malcolm X’in hayatının anlatıldığı bir tiyatro gösterimi sergilendi. Katılımcılardan büyük alkış toplayan tiyatro gösteriminin ardından Grup Yürüyüş tarafından seslendirilen ilahiler ile etkinlik sona erdi.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
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|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|25
|55
|2. 1461 Trabzon FK
|25
|55
|3. Sivas Belediyespor
|25
|48
|4. Bodrumspor
|25
|47
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|25
|45
|6. Çorum FK
|25
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|7. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|25
|43
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|25
|42
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|25
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|25
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|25
|34
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|25
|30
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|25
|28
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|25
|24
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|25
|18
|19. Kahramanmaraşspor
|25
|13
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|25
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|26
|63
|2. Konyaspor
|25
|49
|3. Adana Demirspor
|26
|44
|4. Başakşehir
|25
|43
|5. Beşiktaş
|26
|41
|6. Fenerbahçe
|25
|40
|7. Alanyaspor
|26
|40
|8. Hatayspor
|25
|39
|9. Kayserispor
|26
|38
|10. Karagümrük
|26
|36
|11. Gaziantep FK
|25
|35
|12. Sivasspor
|26
|34
|13. Antalyaspor
|26
|31
|14. Kasımpaşa
|26
|29
|15. Galatasaray
|25
|29
|16. Göztepe
|25
|27
|17. Giresunspor
|26
|26
|18. Rizespor
|26
|23
|19. Altay
|26
|22
|20. Ö.K Yeni Malatya
|25
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|24
|49
|2. Ümraniye
|24
|49
|3. Erzurumspor
|24
|43
|4. İstanbulspor
|24
|42
|5. Eyüpspor
|23
|41
|6. Bandırmaspor
|24
|40
|7. Samsunspor
|24
|39
|8. Boluspor
|23
|34
|9. Adanaspor
|24
|33
|10. Tuzlaspor
|23
|31
|11. Keçiörengücü
|24
|31
|12. Manisa Futbol Kulübü
|24
|30
|13. Gençlerbirliği
|25
|30
|14. Kocaelispor
|24
|28
|15. Menemen Belediyespor
|24
|28
|16. Bursaspor
|23
|24
|17. Denizlispor
|25
|24
|18. Altınordu
|24
|22
|19. Balıkesirspor
|24
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|26
|63
|2. Liverpool
|25
|57
|3. Chelsea
|25
|50
|4. M. United
|26
|44
|5. West Ham United
|26
|42
|6. Arsenal
|23
|42
|7. Tottenham
|23
|39
|8. Wolverhampton Wanderers
|23
|37
|9. Brighton
|25
|33
|10. Southampton
|25
|32
|11. Leicester City
|22
|27
|12. Aston Villa
|24
|27
|13. Crystal Palace
|25
|26
|14. Brentford
|26
|24
|15. Leeds United
|24
|24
|16. Everton
|23
|22
|17. Newcastle
|24
|22
|18. Watford
|24
|18
|19. Burnley
|22
|17
|20. Norwich City
|25
|17