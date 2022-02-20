Van'da kültür-sanat etkinlikleri devam ediyor

Düzenlediği etkinliklerle şehrin kültür sanat hayatına yön veren Van Büyükşehir Belediyesi, her hafta birbirinden farklı programlarla vatandaşları buluşturmayı sürdürüyor. Etkinlikler kapsamında bu hafta, ilahi grubu ‘Grup Yürüyüş’ün konser dinletisi ve Malcolm X’in hayatının anlatıldığı tiyatro gösterimi düzenlendi.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ile İnsan ve Medeniyet Hareketi tarafından Hacıbekir Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliğe, Eğitimci-Yazar Ertuğrul Taşlı, Eğitim Bir-Sen Van Şube Başkanı Mehmet Uca, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Nuri Bekiroğlu, şube müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan etkinlikte Eğitimci Yazar Ertuğrul Taşlı tarafından günün anlam ve önemine binaen bir konuşma gerçekleştirildi.

Selamlama konuşmalarının ardından İnsan Hakları Savunucusu Malcolm X’in hayatının anlatıldığı bir tiyatro gösterimi sergilendi. Katılımcılardan büyük alkış toplayan tiyatro gösteriminin ardından Grup Yürüyüş tarafından seslendirilen ilahiler ile etkinlik sona erdi.