Van'da 'Jandarma' Konseri
Van’da, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 183’üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı’na bağlı bando takımı konser verdi. Atatürk Sanat Parkında verilen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 183'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı'na bağlı bando takımı akşam saatlerinde konser verdi.
Kentte kutlanan resmi bayramlarda görev alan bando takımı, bu kez de vatandaşlara müzik şöleni sundu. Bando takımında yer alan askerler, söyledikleri şarkı ve çaldıkları müzik aletleri ile vatandaşların büyük beğenisini topladı. Konsere gelen vatandaşlar, Mehmetçiğin konserini cep telefon kameralarına kaydetti. DHA
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