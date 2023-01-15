Van'da 3 odalı Urartu mezarı bulundu

Van'ın Erciş ilçesinde üzerinde tanrılara hediyelerin sunulması için kayaya oyulmuş libasyonun (sıvı sunu alanı) bulunduğu 3 odalı Urartu mezarı tespit edildi.

Kültür & Sanat 15.01.2023, 13:23 15.01.2023, 13:31
Van'da 3 odalı Urartu mezarı bulundu
Van'da 3 odalı Urartu mezarı tespit edildi
Van'da 3 odalı Urartu mezarı tespit edildi

Van Müze Müdürü Fatih Arap ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu, bölgedeki tarihi yapıların tespit edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında Çelebibağı Mahallesi'nde Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescillenen Madavank bölgesinde araştırma yaptı.

Bu çalışma sırasında, daha önce Van Gölü'nün çekilmesi sonucu Urartulara ait tapınma alanının ortaya çıktığı bölgeye yakın alanda 3 odalı Urartu mezarı olduğu belirlendi.

3 odalı Urartu mezarı tespit edildi

Çevresinde kemik ve seramik parçaları bulunan alanda Çavuşoğlu ve Arap inceleme yaptı, jandarma ekipleri de mezarın tahrip edilmemesi için güvenlik önlemi aldı.

Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu, AA muhabirine, bölgede Urartular dönemine ait önemli yapıların tespit edildiğini söyledi.

3 odalı Urartu mezarı tespit edildi

Bulundukları alanın yeni tespit edilmiş bir mezar odası olduğunu belirten Çavuşoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Urartu dönemine ait klasik dromosla (mezar girişlerine verilen ad) girilen, ana odanın sağında ve solunda iki küçük odası bulunan mezarda, ölü hediyelerinin bırakıldığı 3 niş yer alıyor. Kalkerli bir kayalık içine açılmış olan oda mezarı, Urartuların klasik özelliklerini yansıtıyor. Uzun süre kullanılmış olduğunu söylemek mümkün. Defineciler tarafından girişin bir kısmı tahrip edilmiş durumda fakat çok eski dönemden açılmış olduğu üzerindeki izlerden de anlaşılıyor."

3 odalı Urartu mezarı tespit edildi

"İlk defa gördüğümüz bir oda mezarı"

Mezarın Urartu mimarisi açısından önemli bir kalıntı olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "3 odalı oda mezarına oval bir kemerli kapıyla giriliyor. Sonra sağında ve solunda da birer küçük odası yer alıyor. Girişin hemen üzerinde de çok bilinen bir uygulama değildir ama sıvı libasyonuyla ilgili kanal açılmış. İlk defa gördüğümüz bir oda mezarı. Bizim için önemli olan mezarın 3 odadan oluşması, girişinin üzerinde dikdörtgen şeklinde iki açıklığın ve burada da sıvı libasyonun yapılmış olması."

3 odalı Urartu mezarı tespit edildi

Çavuşoğlu, Madavank bölgesindeki Urartu dönemine ait "T" şeklindeki nişlerin önündeki sıvı libasyonun kaya mezarlarının etrafında da yapıldığının anlaşıldığını sözlerine ekledi. AA

3 odalı Urartu mezarı tespit edildi

#erciş #Urartu #Urartu Mezarlığı #Rafet Çavuşoğlu
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