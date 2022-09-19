Van'da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

Van'da valilik bahçesindeki törende, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, İl Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi ve Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Cafer Uğur tarafından çelenk sunuldu.

Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu

Muharip Gaziler Derneği Van Şube Başkanı Uğur, yaptığı konuşmada, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e mareşal rütbesi ve gazi unvanının verildiği 19 Eylül 1921 tarihinin "Gaziler Günü" olarak kutlandığını söyledi.

Gaziler Günü'nü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Uğur, "Ülkemizin bağımsızlığı, vatanın bölünmez bütünlüğü, birlik ve beraberliği için canımızı seve seve feda etmeye hazırız. Gazilik onuruna erişen bu mutlu günü kutlamanın heyecanı içindeyiz. Gazilerimizin sergilediği kahramanlık destanları hafızalarınıza hiçbir zaman silinmeyecektir." dedi.

Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı askeri bandosunun gösterisiyle devam eden törene, vali yardımcıları, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Çelikel, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, gaziler, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Törenin ardından Türkiye Muharip Gaziler Derneği Van Şubesi ziyaret edildi.

AA-DHA