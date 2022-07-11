Van'a 40 yıl önce yerleştirilen Kırgızlar renkli geleneklerini sürdürüyor

Van'a 40 yıl önce yerleştirilen Kırgızlar renkli geleneklerini sürdürüyor

Kültür & Sanat 11.07.2022, 13:13 11.07.2022, 13:17
Van'daki Kırgızlar'ın renkli gelenekleri
Van'daki Kırgızlar'ın renkli gelenekleri

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan Kırgız Türkleri, atalarından kalan renkli geleneklerini bölgede yaşatmaya devam ediyor.

Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan 1982 yılında göç ederek Erciş'in Ulupamir Mahallesi'ne yerleşen Kırgız Türkleri, yaşam tarzları, çadırları, rengarenk kıyafetleri, yemekleri, düğünleri, gelenek ve görenekleriyle ilgi görüyor.

Yurdun dört bir yanından kente gelen turistlerle fotoğraf meraklıları, ziyaret ettikleri mahallede binicilikteki ustalıklarıyla dikkati çeken Kırgız Türklerinin asırlardır sürdürdükleri renkli etkinliklerini görme fırsatı buluyor.

İstanbul, Erzincan, Adana ve Hatay'dan mahalleye gelen fotoğrafçılar, Kırgız Türklerinden Ayşe Buhan Kesikli ile Zikrullah Aslan çiftinin düğününe tanıklık etti.

Düğün için yöresel kıyafetlerini giyerek hazırlıklara başlayan mahalleliler, Kırgız ve Türk ezgileri eşliğinde oyunlar oynadı, halay çekti. Geleneklere göre, damadın yemeğe götürüldüğü sırada kız ve erkek tarafının şarkılı ve sözlü atışması renkli anlara sahne oldu. Ardından "Aksakallı heyeti"nin katıldığı törende, gelin evinde çiftin nikahı kıyıldı.

Daha sonra, ata sporları Kökbörü (oğlak kapma) oyununu oynayan Kırgızların renkli etkinliklerle geçen bir günü, fotoğrafseverlerce kayıt altına alındı.

"Buraya gelince Kırgızistan'a gitme düşüncem ortadan kalktı"

Fotoğraf çekmek için gelen Murat Doğan, AA muhabirine, Ulupamir Mahallesi'nin her yönüyle kentteki diğer mahallelerden farklı bir yerleşim olduğunu söyledi.

Kırgızistan'daki kültürün yıllardır burada devam ettirildiğini anlatan Doğan, "Bir Kırgız düğününe katıldık, etkinliklerini fotoğraflama imkanı bulduk. Damat giyindirme, gelin ağlatma gibi değişik adetleri vardı. Kökbörü oyununu oynadılar. Biz de düğünden ve oyundan fotoğraflar çekerek sosyal medya hesaplarımızdan paylaşacağız." dedi.

İstanbul'dan gelen Murat Batmaz ise genellikle seyahat ve belgesel fotoğrafları çektiğini belirterek, "Burada Kırgızların gelenek ve göreneklerini yerinde izleme şansı bulduk, aynı zamanda Kökbörü oyununu izledik. Fotoğrafçı arkadaşlarımızla hem düğünden hem de Kökbörü oyunundan fotoğraflar çektik. Burada harika bir ortam var. Kendimi Orta Asya'da gibi hissettim. Buraya geldikten sonra Kırgızistan'a gitme düşüncem ortadan kalktı diyebilirim. Ülkelerindeki geleneklerini, örf ve adetlerini burada birebir yaşattıklarını hissettim." diye konuştu.

Batmaz, Kırgızların yıllardır Van'da yaşamalarına rağmen kültür ve geleneklerini devam ettirmelerinin mutluluk verici olduğunu kaydetti.

"Düğünlerimiz çok ilgi görüyor"

Mahalle sakinlerinden Muhammet Ruzubay da Ulupamir'de kadim Türk dünyasının örf ve adetlerinin yaşatıldığını ve etkinliklerin ilgi gördüğünü söyledi.

Düğünlerin ve yöresel kıyafetlerin orijinalliğini koruduğunu belirten Ruzubay, şöyle konuştu:

"Düğünlerimiz çok ilgi görüyor. Bugün de bir düğünümüz vardı. Çok sayıda fotoğraf sanatçısı buraya gelerek fotoğraf çekti. Türk dünyasının kültürel mirasını koruyan ve bir anlamda kültür elçiliği yapan bu köyün tanıtılması noktasında çok önemli. Dil, kıyafetler, Kökbörü oyunu çok zengin kültürel potansiyel oluşturuyor. Biz de elimizden geldiğince bunları korumaya çalışıyoruz." AA

Yorumlar (0)
27
açık
Namaz Vakti 11 Temmuz 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22