Tarihi tekel binası, Van'ın turizm merkezi oluyor

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) desteğiyle Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında "Van Bedesten Çarşısı Yapımı ve Tarihi Tekel Binasının Turizme Kazandırılması" projesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylandı. Kırk yıla aşkın süredir atıl durumda olan tarihi Tekel binası, restorasyon çalışmalarının ardından içinde Van’a özgü yöresel ürünlerin bulundurulacağı kültür evine dönüştürülüyor. Kentin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi üzerinde yer alan ve yıllardır sahipsiz bir halde kalan Tekel binasında yapılan restorasyon çalışmalarıyla birlikte yerli ve yabancı turistlere kapılarını açacağı günü bekliyor.

"Proje destek almaya hak kazandı"

İHA muhabirine konuşan Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, 1940’lı yıllarda inşa edilen Tekel binası, Van’ın en işlek caddesinde olmasına rağmen 2005 yılından bu yana atıl olarak beklediğini belirtti. Yeni projelerle tarihi binayı Van’a kazandıracaklarını ifade eden Güray, “Hukuki süreci bitmesinin ardından tarihi bina Van Valiliğine tahsis edildi. Van Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı marifetiyle kolları sıvadı ve oranın Van Kültür evi olarak turizme kazandırılması ve halka açılması için çok hızlı bir şekilde restorasyon çalışması başlattı. Bizde tarihi Tekel binasının bitişiğinde olan ve geçmişte de kullanılan arazide, tarihi bir bedesten yani Van kültür evinin ve tarihi Tekel binasının da silueti ve bütünlüğünün bozmayacak şekilde bir proje tasarladık. Van Büyükşehir Belediyemiz, Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığımız ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı olarak hazırladığımız projemiz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza sunuldu ve destek almaya hak kazandı” dedi.

“Ferah bir mekan olacak”

Projenin 18 ay sonra tamamlanacağını ifade eden Güray, “Projemizin toplam bütçesi 5 milyon TL. Bunun yüzde 50’sini bakanlığımız finanse ediyor, yüzde 50’sini de Van Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından finanse ediliyor. Proje kapsamında yerli ve yabancı turistlerin, yerel halkın gelip keyifli alışveriş yapabileceği, Van’ın kaybolmaya yüz tutmuş yöresel ürünlerinin satın alabilecekleri, üretimini görebilecekleri, Van’ın gastronomi anlamında değerli olan lezzetlerini de aileleriyle birlikte tadabilecekleri bir mekan olacak şekilde konsept tasarladık. Önünde avlusu bulunan, alt katında yöresel ürünlerin satıldığı, üretildiği alanlar olacak. Üst katında ise geleneksel Van sofrası olacak, Van’ın yöresel lezzetlerinin tadıla bileceği bir mekan olacak. Bu kapsamda yaklaşık 10’a yakın iş yeri ve yöresel bir Van kahvehanesi (Çay ocağı), yine insanların dinlenebileceği sosyal alanlarla birlikte turizme kazandıracağımız bu projemizin süresi 18 ay içinde tamamlayıp Van’a kazandırmış olacağız” diye konuştu.