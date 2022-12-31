O Ses Özalp ses yarışmasının finali yapıldı

Özalp Kaymakamlığı ve Özalp Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ‘O Ses Özalp’ yarışmasını finali yoğun ilginin olması nedeni ile bir düğün salonunda yapıldı. Aylar önce eşleşmelerin yapıldığı programda 12 finalist yarıştı.

Yoğun ilgini olduğu yarışmayı Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili M. Emin Nasır ve çok sayıda vatandaş izledi. Yarışmada birinciliği Şehmuz Varlı alırken, Nazlıcan Kıyatmaz ikinci oldu. Metin Özben ise üçüncü oldu. Dereceye giren yarışmacılara ödülleri Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili M Emin Nasır tarafında verildi.iha