Mukarnas Nedir? Mukarnas Yalnızca İslam Ülkelerinde Mi Kullanılmıştır?
Mukarnas mimari bir öğe midir? Hangi yapılarda kullanılır? Mukarnas yapıların hangi kısmında yer almaktadır? Mukarnas yalnızca İslam ülkelerinde mi Kullanılmıştır?
Mukarnas, yan yana ve üst üste yerleşen prizmatik öğelerin dışa doğru derece derece taşarak, genellikle, simetrik bir düzen içersinde dizildiği üç boyutlu bir mimari bezeme öğesi ve strüktür. Yalnız İslam ülkelerinde uygulanan mukarnasın örneklerine sütun başlıklarında, taç kapılarda, geçiş öğelerinde, şerefelerde, kornişlerde ve nişlerde rastlanır. Bir olasılıkla İran'da 11. yüzyılın başında ortaya çıktığı sanılan mukarnasın kökeni tartışmalıdır.
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