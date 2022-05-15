Mollakasım ve Çarpanak koylarına doğa yürüyüşü

Van Büyükşehir Belediyesi, kültür ve doğa etkinlikleri çerçevesinde Van Gölü’nün Mollakasım ve Çarpanak koylarına yürüyüş ve fotoğraf etkinliği düzenledi.

Kültür & Sanat 15.05.2022, 19:59
Mollakasım ve Çarpanak koylarına doğa yürüyüşü
Mollakasım ve Çarpanak koylarına doğa yürüyüşü
Mollakasım ve Çarpanak koylarına doğa yürüyüşü

Van Büyükşehir Belediyesinin vatandaşlara yönelik başlattığı kültürel etkinlikler yoğun katılım ile devam ediyor. Bu çerçevede Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, gündelik hayatın koşuşturmasından yorulup, strese ve kent yaşamına ara vermek isteyenler için düzenlediği 14’ncü kültür ve doğa yürüyüşü etkinliği Mollakasım ve Çarpanak koylarında yapıldı.

Sabah saatlerinde Ulaşım Daire Başkanlığına ait araçlarla ücretsiz olarak yürüyüşün yapılacağı alana gelen 700'ü aşkın doğasever, buradaki ikramların ardından hazırlıklarını tamamlayarak, yaklaşık 10 kilometrelik yürüyüş parkuruna başladı. Eşsiz manzarası tarihi ve doğal güzelliği ile bilinen Mollakasım ve Çarpanak güzergâhındaki yürüyüş etkinliği yaklaşık 5 saat sürdü. Yürüyüş etkinliğinin tamamlanmasının ardından katılımcılara Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca sıcak çorba ve semaver çayı da ikram edildi.

Renkli görüntülere sahne olan doğa yürüyüşünde katılımcılar bol bol fotoğraf çekip müzik eşliğinde halay çekti.

Etkinliğe katılım sağlayan Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Nuri Bekiroğlu, "Kültür ve doğa etkinliklerimizin 14’üncüsünü yapmış bulunmaktayız. Bugün de fotoğraf tutkuları ve doğaseverlerle birlikte Mollakasım ve Çarpanak koylarına geldik. Yapmış olduğumuz yürüyüşlere vatandaşlarımız yoğun ilgi gösteriyor. Katılımın yoğunluğu da bizleri mutlu ediyor. Bu tür etkinlikler hem kentimizin tanıtımı için oldukça önemli hem de bu doğa harikası yerleri görmeyen gençlerimize de bir imkân sağlanmış oluyor” dedi.

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